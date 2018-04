Zaměstnavatel v podnikatelské sféře sjednal se zaměstnancem smluvní mzdu 13 000 Kč bez zařazení do tarifního stupně. V organizaci neexistují pohyblivé složky mzdy. Lze takto stanovit mzdu?Zařazení zaměstnance do určitého mzdového stupně není podmínkou pro platnost smluvní mzdy, zejména když sjednaná mzda převyšuje tarifní stupně vyhlášené nařízením vlády. Ovšem postup zaměstnavatele nepokládáme za správný, a to z toho důvodu, že takto sjednaná mzda je naprosto nepobídková. Zaměstnavatel nemůže bez souhlasu pracovníka mzdu snížit, i když ten pracuje nekvalitně nebo neplní své povinnosti.