Smluvní mzda

V zákoně o mzdě se nehovoří o tom, že by byl zaměstnavatel povinen zařadit pracovníka do tarifního stupně. Platí pouze, že v případě, kdy není sjednána kolektivní smlouva, nesmí být mzda nižší než příslušný mzdový tarif. Tuto podmínku stanovená mzda splňuje, protože nejvyšší mzdový tarif, který byl stanoven vládním nařízením, činí v současné době 11 200 Kč. Nedostatkem je to, že zaměstnavatel nestanovil žádné pohyblivé složky mzdy, což znamená, že nemůže snížit mzdu pracovníka, ani když má jeho práce nedostatky nebo když dojde k poklesu jeho výkonnosti. Tento způsob odměňování pracovníka příliš nemotivuje, a tak je v některých případech lepší uplatnit jiné formy mzdy, které jsou závislé na výkonu a kvalitě odvedené práce.