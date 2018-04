Smrt dlužníka hypotéky neznamená její konec. Splátky spadnou na dědice

Proti problémům se splácením se můžete zajistit sjednáním životního pojištění či pojištění schopnosti splácet.

Sjednat si v minulých letech hypotéku bez současného uzavření životního pojištění bylo prakticky nemožné. Dnes však banky na jeho sjednání už striktně netrvají. Což ovšem neznamená, že by životní pojistka byla zbytečná.

Naopak, ve chvíli, kdy dlužník zemře, poznají dědici, případně spoludlužníci, že původní záměr ušetřit peníze za měsíční splátky životní pojistky byl velice krátkozraký.

Banku o úmrtí dlužníka neprodleně informujte

Hypoteční trh v České republice je zatím velmi mladý a jeho účastníky jsou povětšinou lidé v mladším či středním věku. A proto banky zatím neměly mnoho příležitostí řešit situace, kdy dlužník zemře a jeho dluh přechází na spoludlužníka či dědice. Těchto případů ale jistě bude postupně přibývat.

O úmrtí dlužníka hypotéky je vždy nutné neprodleně informovat banku, u které byl hypoteční úvěr sjednán. Bude potřeba úmrtní list. Jestliže měl dlužník uzavřenu životní pojistku, je zároveň nutné uplatnit pojistnou událost.

Dlužník bance nedlužil sám, měl spoludlužníka

Hypoteční úvěr může uzavřít společně víc žadatelů, banky to umožňují až čtyřem lidem nejvýše ze dvou domácností. Pokud má dlužník spoludlužníka, nejčastěji je to jeho partner či partnerka, se kterým si společnou nemovitost pořizuje.

I když se pohledávka z hypotečního úvěru vždy přihlašuje do dědického řízení (je tedy součástí dědictví), neznamená to, že splácení hypotéky pokračovalo až po jeho ukončení. Hypotéku je nutné pravidelně splácet bez ohledu na to, kdo ji po zemřelém dále převezme. Jinak banka pozůstalým dlužníkům naúčtuje sankční poplatky z prodlení.

pojistěte se Proti nečekaným problémům v případě smrti dlužníka hypotéky je vhodné si sjednat rizikové životní pojištění ve výši hypotečního úvěru nebo pojištění schopnosti splácet úvěr.

Spoludlužník zůstává k úvěru zavázán i nadále. Po ukončení dědického řízení může dluh přejít na některého z dědiců, který se tak stane dalším spoludlužníkem místo zemřelého.

Pochopitelně může dojít k situaci, že na splátky úvěru nebude mít pozůstalý spoludlužník dostatečný příjem. Možností, jak se s touto situací vypořádat, je několik. Důležité však je, aby byl za každých okolností v kontaktu s bankou a o všem ji neprodleně informoval. Pak bude i banka vstřícnější v hledání řešení přijatelného pro obě strany.

V ideálním případě, měl-li dlužník uzavřeno životní pojištění, lze úvěr uhradit z jeho výnosu.

Splátky je možné rozložit na delší období



Pokud příjmy pozůstalého spoludlužníka, případně i dalších dědiců, kteří se na splácení hypotéky budou podílet, nebudou na pravidelné splátky stačit, může banka hledat individuální řešení.

Například se s dlužníkem domluví na prodloužení splatnosti úvěru, tedy snížení měsíčních splátek. Konečná splatnost hypotéky však nesmí přesáhnout maximální stanovenou dobu.

Banka při každé takovéto žádosti samozřejmě přihlíží k bonitě klienta, hodnotě zajištění, ale i věku klienta (většinou maximálně do 70 let).

Řešením je i prodej nemovitosti

Možností, jak vyrovnat úvěr u banky, je i prodej nemovitosti. Pozůstalý dlužník může z výnosu prodeje nemovitosti předčasně splatit dlužnou částku. Banky s ním řeší tuto situaci individuálně a v některých případech jsou shovívavé i ke hrazení sankčních poplatků za předčasné splacení hypotéky mimo období změny úrokové sazby.

Další variantou je prodej nemovitosti i s převedením hypotéky na nového majitele. Kromě mBank to umožňují všechny banky.

Podmínky, za jakých nový majitel hypotéku převezme, se u jednotlivých bank liší. Například ČSOB umožní novému dlužníkovi převzít úvěr za původních podmínek a parametrů, za kterých byl sjednán s původním dlužníkem. Posuzuje pouze bonitu nového dlužníka.

Na druhou stranu u LBBW Bank to bude nový úvěr s novými podmínkami, který samozřejmě podléhá schválení.

Hypoteční úvěr čerpal pouze jeden dlužník

V případě, že zemřelý klient banky neměl žádného spoludlužníka, přihlásí banka svou pohledávku do dědického řízení a pokouší se zjistit, jestli jsou po zemřelém dědici. S těmi pak jedná, zda jsou ochotni převzít závazek za zemřelého. Ve splácení úvěru je nutné pokračovat až do vyřízení dědického řízení.

Dědic, kterému soud nemovitost přiřkne, má opět na výběr. Buď bude ve splácení dále pokračovat, nebo může nemovitost prodat a z výnosu uhradit dlužnou pohledávku.

Krajním řešením je i možnost prodeje nemovitosti přímo bankou a uhrazení dluhu. Stává se to, když se dědicové nedomluví, kdo převezme nemovitost zatíženou hypotékou a bude úvěr splácet.