Smrt si nevybírá, nárok na vdovský důchod však můžete ovlivnit

Žitím na hromádce pozůstalostní dávku nezískáte

Podle České správy sociálního pojištění se množí případy, kdy si o pozůstalostní důchod žádají lidé, kteří na něj právní nárok nemají.

"Nárok na vdovský či vdovecký důchod vzniká, jen pokud zemřelá osoba byla manželem pozůstalého. Na tento důchod nedosáhne žádný, kdo neuzavře manželství. Na dávku nemá nárok ani registrovaný partner," upozorňuje Roman Lang, odborník České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Těm, kdo spolu žijí jen na psí knížku a jeden z partnerů trpí závažným onemocněním nebo vykonává riskantní profesi, se vyplatí zvážit, zda přece jen není lepší vstoupit do svazku manželského.

Pozůstalostní důchod bere vdova, vdovec a sirotci



Pokud žijete v manželství, je dobré vědět, že nárok na vdovský nebo vdovecký důchod vám bude při splnění potřebných podmínek náležet po dobu jednoho roku od data, kdy váš životní partner zemře. V případě, že se znovu vdáte nebo oženíte, o vdovský či vdovecký důchod přijdete.

Děti mají po zemřelém rodiči, který o ně pečoval, nárok na sirotčí důchod. Pokud studují a připravují se na budoucí povolání, budou důchod dostávat až do svých 26 let. Oboustranní sirotci mají nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů.

Kdy mají vdova nebo vdovec a děti nárok na pozůstalostní důchod Jestliže zemřelý (zemřelá):

• Zemřel(a) na následky pracovního úrazu

• Pobíral(a) starobní důchod

• Pobíral(a) invalidní důchod

• Ke dni smrti splnil(a) podmínky nároku na starobní důchod

• Ke dni smrti splnila(a) podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod

zdroj: ČSSZ

U pracovního úrazu či úmrtí důchodce je nárok jasný



Automatický nárok na dávku vám vznikne tehdy, pokud například váš manžel nebo manželka zahyne při pracovním úrazu. Stejně tak můžete napevno počítat s pozůstalostním důchodem, pokud váš zemřelý muž nebo žena již byli v invalidním či starobním důchodu. Nebo i v případě, že v době smrti sice ve starobním důchodu ještě nebyli, ale měli na něj už nárok.

V ostatních situacích, kdy dojde kupříkladu k tragické havárii, při níž zahyne mladý živitel či živitelka rodiny, rozhoduje o přiznání pozůstalostního důchodu to, zda by zemřelému ke dni jeho smrti vznikl nárok na invalidní důchod splněním potřebné doby pojištění.

Pokud zemře člověk starší 28 let, musí se nejprve zjistit, zda byl důchodově pojištěný v posledních deseti letech před smrtí alespoň pět let. U zemřelého staršího 38 let se od letošního ledna zjišťuje, zda byl případně pojištěný deset let v posledních dvaceti letech. U osob, které zemřely před dosažením 28 let věku, postačí i kratší doba pojištění.

Někdy se vyplatí pojistné na důchod doplatit



Praxe ukazuje, že někteří zemřelí potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu nesplňují. Pozůstalá manželka nebo manžel včetně dětí pak nedostanou ani korunu.

Jde třeba o případy, kdy byl takový živitel rodiny dlouhodobě nezaměstnaný nebo žil ze svých úspor a neplatil si po dlouhá léta pojistné na důchod. Může jít rovněž o umělce, sportovce, spisovatele a další svobodné profese, kteří si až do loňska nemuseli povinně platit na důchod a podmínku potřebné doby pojištění tudíž nemusí splňovat.

Jestliže je to i váš případ a trpíte třeba závažnou chorobou, je dobré přihlásit se co nejdříve k důchodovému pojištění a pojistné doplatit. Zajistíte tak manželce nebo manželovi včetně dětí nárok na pozůstalostní důchod, který jim v případě vaší smrti pomůže překonat finanční problémy a snadněji udržet životní standard, na jaký jsou zvyklí.

Nárok na dávku může běžet dál nebo se i obnovit



Pozůstalostní důchod můžete v konkrétních případech dostávat i mnohem déle než jeden rok. Záleží ale na tom, zda splníte další předepsané podmínky.

To je například situace, kdy nadále pečujete o nezaopatřené děti. Nebo případy, kdy se musíte postarat o své rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, s nimiž žijete v domácnosti a kteří se stanou závislí na vaší péči. Jestliže však podmínky přestanete splňovat, nárok na pozůstalostní důchod vám zanikne a výplata peněz se zastaví.

Existuje však možnost, aby se tento nárok opět obnovil, a to jestliže do pěti let ode dne, kdy vám výplata vdovského nebo vdoveckého důchodu skončila, splníte opět některou z předepsaných podmínek.

Kdy běží pozůstalostní důchod dál nebo na něj znovu vznikne nárok Jestliže vdovec nebo vdova:

• pečuje o nezaopatřené dítě,

• pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

• pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela či zemřelé manželky, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

• je invalidní ve třetím stupni, nebo

• dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší.

Zdroj: ČSSZ

Od ledna stát přitvrdil

Vdovský nebo vdovecký důchod budete dostávat dál nebo se na něj nárok obnoví i v případě, že jste dosáhli určitého zákonem předepsaného věku. Nová věková hranice už ale není od ledna pevně daná (55 let u žen a 58 let u mužů), ale je pohyblivá a vztahuje se na každého, komu zemře manžel nebo manželka po 31. prosinci 2009.

Při ztrátě životního partnera po tomto datu se věková hranice pro obnovení dávky nově postupně zvyšuje. Třeba ženě narozené v roce 1953, která vychovala tři děti a ovdoví letos, se obnoví nárok na dávku ve věku 58 let. "Úprava souvisí s prodloužením věkové hranice pro odchod do důchodu," poznamenává Roman Lang.