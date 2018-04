Snadné půjčky jsou plné rizik. Pozor na podvodníky, kteří vás připraví o peníze

1. Tají, kolik splatíte

Chcete vědět, kolik by vám půjčili a kolik byste zaplatili. Jenomže internetový dotazník je neúprosný. Vyplňujete, vyplňujete a už o vás vědí všechno, kromě data narození a výše příjmů snad i číslo bot. A stále nevíte, kolik vám půjčí a jaké budou splátky… To je špatně. Pokud firma nemá kalkulačku na internetu ani vám do telefonu údaj neřekne bez složitých výzvědných manévrů, má asi co tajit.



2. Poplatky předem

"Půjčíme vám 100 000 korun, poplatek na začátku je pět tisíc. Pak schválíme vaši žádost, dostanete peníze a budete splácet podle splátkového kalendáře," jestliže firma nastiňuje takový scénář, zřejmě zůstane jen u prvního dějství. Vy zaplatíte poplatek a tím vše skončí.



3. Mají složité podmínky

Nespoléhejte na to, co vám řeknou, čtěte podmínky smlouvy. Někdy to půjčovací společnost nedělá příliš jednoduché – když si například z internetu vytisknete podmínky e-Creditu, můžete si rovnou vzít lupu – font velikosti 4 není pro normální oči. Jenomže v pojistných podmínkách se mohou skrývat perly.

Třeba finpomoc.cz si nechá povolit neomezené inkaso z vašeho účtu. Když včas neinkasuje splátku, budete platit dost nepříjemné penále. A úvěr je revolvingový, když včas neřeknete, že nechcete, pošlou vám na účet další peníze a strhnou si poplatky.

Na kolik přijde půjčka 15 000 korun při splatnosti 1 rok www.provident.cz 53* x 480 = 25 440 korun

www.ecredit.cz 12 x 1 840 = 22 080 korun

www.proficredit.cz 12 x 1 454 = 17 448 korun

www.tommystachi.cz 12 x 2 100 = 25 200 korun

Poznámka: * týdenní splátky

Na výzvu redakce nereagovaly www. myerson.cz, novefinance.cz, primapujcka.cz, finpomoc.cz.



Zdroj: společnosti

Chcete si půjčit 100 000 korun a společnost chce do zástavy dům, jenž má hodnotu tři miliony? Neriskujte. Půjčka je vzhledem k zástavě neúměrná. Buď si půjčte bez zajištění nemovitostí, nebo jděte do banky a požádejte o americkou hypotéku – dostanete víc.Půjčíme vám, ale bude třeba, abyste každý měsíc sehnali dva klienty, kteří budou mít také o peníze zájem. Jen tak bude platit smluvený úrok. Klasické letadlo. Budete-li mezi těmi, kdo se nachytají, pravděpodobně se vaše úroky rapidně zvýší, navíc se stanete v kolektivu neoblíbení, protože budete všechny obtěžovat půjčkou.Jestliže vám po prvním kontaktu operátorka nebo dokonce automat sdělí, že vaše údaje předá dál a vy si máte druhý den zavolat na číslo 900 957 303, nedělejte to. S velkou pravděpodobností byste velkoryse dotovali nějakého podvodníka. Cena volání bývá od 90 korun za minutu, a než odpovíte na všechny otázky a podotázky, bude to trvat 20 minut i déle.Buďte obezřetní, když v obchodním rejstříku najdete jediný kontakt: na jednatele firmy, který je z Floridy.