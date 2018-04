Snažte se vyjít s kolegy ze všech koutů republiky

Zkuste se dívat na kolegu odjinud především jako na člověka. Má-li někdo poznávací značku auta začínající písmenem A, není nutné za každou cenu jej agresivně předjet, a už vůbec hrozné je jen kvůli písmenu mu objíždět vůz desetníkem. Vy všichni bydlištěm vzdálení od Prahy, kteří jste někdy s pýchou získali nového kamaráda na přespání v hlavním městě mimo hotel - nezapomínáte, že to byl vždy Pražák, který vám lože poskytl? Ať už rodilý, křtěný Vltavou, nebo přistěhovalý?Vy z kosmopolitní metropole nad Vltavou, jak často pomyslíte, že tři sta kilometrů na východ od vás leží souměstí (od Opavy po Těšín) o téměř sedmi stech tisících obyvatel, s plnou infrastrukturou velkoměsta?Proč není tomu úměrný poměr cestujících na pražském letišti Ruzyně a Tuřany (u Brna) či Mošnov (u Ostravy) zhruba dvě ku jedné, ale přibližně padesát ku jedné nebo hůře?Proč v televizní sérii Galerie elity národa (GEN) o stovce nejvýznamnějších Čechů není vybrán na každé dva Pražany zhruba jeden obyvatel Brna a jeden z Ostravska, ať už zde narozený, nebo sem přistěhovalý? V práci stačí, když si podobné otázky v přátelském dialogu položíte a nesmetete je ze stolu coby hloupé. Odsud je už pak jen krůček k ocenění kladných specifik každého regionu, vzpomínka na váš pobyt a tamější dobré lidi. Pokračovat to může společnými večeřemi se vzájemným ozkoušením krajových specialit a končit prosperujícím podnikem se vzorovou týmovou spoluprací.Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.Spolupráci s lidmi z jiného prostředí vnímejte jako příležitost podívat se na svou práci jinýma očima a naučit se něco nového. Především to platí o mezinárodních týmech, kde se musíte v zájmu úspěchu projektu či firmy naučit respektovat daleko větší kulturní a národnostní rozdíly, než jaké potkáte v České republice.