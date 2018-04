Snížení mzdy kvůli výsledkům

Dotaz je položen příliš obecně, nelze na něj jednoznačně odpovědět. Ale špatné hospodářské výsledky firmy jsou záležitostí zaměstnavatele a neměly by mít přímou spojitost s odměňováním. Pokud byla celá mzda sjednána v pracovní smlouvě, pak ji nemůže zaměstnavatel měnit bez souhlasu příslušného zaměstnance.

Pokud byla v pracovní smlouvě sjednána pouze pevná mzdová složka, pak by mohl zaměstnavatel měnit bez souhlasu zaměstnance pouze pohyblivou část mzdy. Jestliže to však umožňují pravidla týkající se této složky (například prémiový řád nebo směrnice o poskytování odměn a podobně). Když by mzda byla upravena mzdovým výměrem, pak by mohl zaměstnavatel upravovat mzdu i bez souhlasu zaměstnance, ale pouze v souladu s platnými předpisy. Upozorňuji, že se mzdovým výměrem je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance písemně (nebo v kolektivní smlouvě) nejdéle do jednoho měsíce po vzniku pracovního poměru podle §32 zákoníku práce.

Podle §18 zákona o mzdě musí být mzda sjednána nebo stanovena písemně vždy před výkonem práce, za kterou mzda přísluší. Jestliže zaměstnavatel nedodržel uvedená pravidla, pak se můžete obrátit se stížností na kontrolní odbor příslušného úřadu práce a požádat ho o provedení kontroly, zda zaměstnavatel dodržuje předepsané pracovněprávní a mzdové podmínky.