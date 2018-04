Snížení vstupních poplatků na nulu

InvestAGe následuje svého vlastníka

Před týdnem jsme informovali o tom, že společnost J&T Asset management (J&T AM) ruší vstupní poplatek u svého fondu peněžního trhu. K podobnému kroku nyní přistoupila i společnost investAGe, jejímž 100 %-ním vlastníkem je J&T AM.

InvestAGe šla ještě dál než její vlastník a od 13.2.2003 včetně jsou vstupní poplatky při nákupu jejích podílových fondů AG7 FOND, AG2000 FOND a AGb FOND nulové. Noví investoři tak u každého z fondů ušetří 2% (max. výše vstupního poplatku dle statutů). Výstupní poplatek fondu AG7 FOND je také nulový. U fondů AG2000 FOND a AGb FOND jsou výstupní poplatky 2%. Ke změně statutů fondů nedošlo, takže není vyloučeno, že společnost opět po nějaké době vstupní poplatky zavede. V horizontu minimálně 6 měsíců s tím však nepočítá.

Jedná se o další z marketingových nabídek, kterými české investiční společnosti zásobují stávající i potenciální klienty. Investoři by však měli brát na vědomí, že vstupní poplatek je jen jedním z kritérií při rozhodování o výběru fondu, a to zdaleka ne nejdůležitějším. V první řadě by se měl investor zajímat např. o investiční strategii fondu a bonitu investiční společnosti.

ČP Invest Universální končí

Dne 31. 1. 2003 došlo ke zrušení podílového fondu ČP Invest Universální. Podnětem se stala skutečnost, že na žádost podílníků došlo ke zpětnému odkupu více než 50 % z emitovaných podílových listů tohoto fondu - ve srovnání s průměrným stavem za poslední tři měsíce.

Smíšený fond ČP Invest Universální byl po převzetí České pojišťovny společností PPF začleněn do rodiny fondů ČP Invest. Do června 2002 existoval pod jménem PPF Smíšený. Byl určen institucionální klientele, minimální výše investice byla stanovena na 10 mil. Kč. V říjnu 2002 měl fond spíše charakteristiku dluhopisového fondu, neboť do akcií bylo investováno pouze 1,6 % majetku fondu.

Obchodování podle UNISu

Po několika týdnech odlivů ČSOB Výnosový opět nabírá dech. Za uplynulý týden do něj vložili institucionální investoři 286 mil. Kč. Nadále se projevuje trend ústupu ISČS Sporoinvestu ze slávy. Od zavedení vstupního poplatku do tohoto fondu klesly čisté týdenní prodeje na polovinu. Přes úbytek 106 mil. Kč z IKS Globálního české podílové fondy členů Unie investičních společností dokázaly zvýšit spravovaný majetek o dalších 767 mil. Kč.

Mizérie akciových fondů nemá konce.V tomto týdnu pouze jediný z nich zaznamenal kladnou výkonnost. S náskokem téměř 2 % byl nejúspěšnějším ISČS Sporotrend. Na druhé straně se nadále daří dluhopisovým fondům, na kterých se ještě projevily dozvuky snížení úrokových sazeb centrální bankou.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 286 mil. IKS Globální - 106 mil. ISČS Sporobond 262 mil. IKS Dividendový - 15 mil. ISČS Sporoinvest 114 mil. Pioneer Trust - 8 mil. Akciové fondy ISČS Sporotrend 1,78 % ČPI Farmacie a biotechnologie - 3,26% Akro Mezinárodní akciový - 0,05 % IKS Světových indexů - 2,16 % ČPI Globálních značek - 1,07 % ČPI Ropného a energ. prům. - 2,1 % Dluhopisové fondy ISČS Sporobond 0,41 % J&T Konzervativní - 0,03 % ČPI Státních dluhopisů 0,36 % ISČS Trendbond 0,05 % Živnobanka-OF 0,35 % ČPI Korporátních dluhopisů 0,12 % Fondy peněžního trhu ČSOB Inst. CZK peněžní 0,28 % Akro Obligace - 0,51 % ČPI Peněžní 0,13 % ISČS Merkur 0,01 % 1.IN Peněžního trhu 0,11 % IKS Dividendový 0,04 % Fondy fondů 1. IN Fond fondů 0,12 % ISČS Globaltrend - 1,48 % IKS Fond fondů - 3,19 % Smíšené fondy IKS Balancovaný 1,69 % Akro Mezinárodní balancovaný - 1,73 % Akro Český 1,42 % Akro Výnosový - 1,34 % IKS Globální 0,86 % Pioneer Trust - 0,97 %

