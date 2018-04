Sníží stavební spořitelny své poplatky?

Zvyšování poplatků stavebním spořitelnám pokazilo dobrou pověst. Proto se teď některé z nich pustily do jejich snižování a došlo už i na veřejnou omluvu. Chyba je také v zákoně o stavebním spoření, který tyto praktiky umožňuje. Proto se připravuje jeho novela, která by měla klienty lépe chránit.

V střícný krok Modré pyramidy

(Poznámka: Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky od 1. ledna změnila oficiální název na Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.) 21. ledna si na tiskové konferenci před novináři nasypal popel na hlavu předseda představenstva a ředitel Modré pyramidy Guido Lohmann. Prostřednictvím médií se veřejně se omluvil za chybu, která ve spořitelně vznikla před několika lety.

Některým klientům totiž byla neoprávněně účtována úhrada za vedení účtu, přestože měli ve smlouvě zaručeny nulové poplatky. Konkrétně jde o klienty, kteří si sjednali smlouvu v tarifu Junior (určen pro mladé lidi do 29 let) v období mezi 26. říjnem roku 1995 a 30. červnem roku 1999. Spořitelna vrátila tuto úhradu 179 tisícům klientů a celková částka činí téměř 120 mil. korun. Stávajícím klientům byla vrácená úhrada včetně ušlých úroků a náhrad za ušlou státní podporu připsána na účet, těm, kteří spoření již ukončili, byla zaslána poštovní poukázkou. Toto nápravné opatření prý klienty překvapilo a přijali jej velmi pozitivně, čemuž se nelze divit, jelikož v našich podmínkách jde o něco téměř nevídaného.

Takovýto vstřícný krok může Modrá pyramida veřejnosti prezentovat jako svou přednost při jejím srovnávání s ostatními spořitelnami – „s klienty jednáme korektně, chyby napravujeme, otevřeně o nich informujeme a takovýchto finančních institucí není zas tak moc“. Když se k tomu přičte ještě snižování a rušení neoblíbených poplatků, získává Modrá pyramida další body.

K artelová dohoda, nebo tržní chování?

Zároveň šéf Modré pyramidy zdůraznil, že zásadně odmítá jakékoli spekulace o spojování uvedené nápravy s obviněním Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který všech šest stavebních spořitelen pokutoval za uzavření kartelové dohody. Přesto se však na postupné úpravy poplatků chystá více spořitelen. Zároveň všechny svorně tvrdí, že snižování jejich poplatků v žádném případě nesouvisí s udělenou pokutou. S tou nesouhlasí a nařčení z kartelu odmítají. Spořitelny či jiné tržní subjekty se spolu ani nutně nemusí domlouvat na společném postupu při stanovování poplatků. Stačí pozorovat, co dělá konkurence. Proč by se k zdražování služeb stavební spořitelna (a jakýkoli jiný tržní subjekt) nepřidala, když je zřejmé, že konkurenci to prošlo. Zvláště v případě, kdy se strana poptávky proti tomu vůbec nijakým způsobem nemůže bránit. Klient, který již má smlouvu sjednanou, je jistý a ke konkurenci zcela určitě neunikne. Ztratil by státní podporu, úrokové zvýhodnění a zaplatil by pokutu za předčasné ukončení smlouvy (0,5 % z cílové částky).

Zajímaví jsou noví klienti, ty je třeba získat. Mimo jiné také nabídkou co nejnižších úhrad za vedení účtu. Kvůli tomu se klidně může stát to, že rozdíl poplatků, které platí jedné spořitelně „nový“ a „starý“ klient, činí více než 300 korun! Tak je tomu konkrétně v SS ČS – viz. níže. Úhradu za vedení účtu ponechala po celou dobu pro všechny klienty v jednotné výši pouze stavební spořitelna Wüstenrot. Ta také dlouhodobě klientům strhává za vedení účtu poplatky ze všech spořitelen nejnižší. Samozřejmě to patřičně zdůrazňuje jako jednu z konkurenčních výhod své nabídky. V posledních letech naopak nejvyšší poplatky často měla Modrá pyramida. (Výše poplatků od roku 2001 naleznete v tomto článku.)

S nižování poplatků znamená konkurenční výhodu

Vysoké poplatky se klientům samozřejmě nelíbí. Proto spořitelna i jakákoli jiná banka může jejich snížení použít jako marketingový tah a jeden z nástrojů konkurenčního boje. Když se poté přidá další banka, snaží se pak v rámci svých možností nezůstat pozadu ani ty zbývající. Samozřejmě budou každá tvrdit, že jejich obchodní politika je na ostatních konkurentech nezávislá.

Snižování poplatků v některých spořitelnách již začalo, přestože žádné oficiální rozhodnutí ve věci nepřiměřeně vysokých poplatků ještě nepadlo: proti pokutě se stavební spořitelny odvolaly a novela zákona o stavebním spoření, která má lépe chránit klienty, ještě není hotová. Poplatky snížily ČMSS a Modrá pyramida, některé úpravy sazebníku se chystají provést SS ČS a Raiffiesen. Wüstenrot spořitelna nemá z tohoto pohledu co snižovat. HYPO spořitelna si v otázce poplatků stojí za svým, jejich snižování nechystá a naopak poplatky všech klientů sjednotila na stejnou úroveň tím, že ty nižší zvýšila.

Všechny stížnosti, problémy i aktuální snižování se týkají především úhrad za vedení a správu účtů a tzv. úhrad za evidenci úrokového zvýhodnění.

N enáviděný poplatek za evidenci úrokového zvýhodnění

Velmi kritizovaná je tzv. „úhrada za evidenci úrokového zvýhodnění“. Především na tento poplatek klienti nejvíce poukazují a jejich oprávněné stížnosti dovedly antimonopolní úřad až k udělení oné téměř půl miliardy vysoké pokuty. Tento poplatek spořitelny účtují klientům, kteří si smlouvy sjednali ještě v době, kdy jim smlouva zaručila tzv. úrokové zvýhodnění pro případ, kdy se vzdají úvěru ze stavebního spoření. Jelikož tyto smlouvy s vysokým úročením jsou v současné době pro spořitelny nevýhodné, vymyslely si uvedený poplatek. Ten úrokové výnosy z vkladů klientům velmi zásadně snižuje. Jako první jej ve svém sazebníku uvedla právě Modrá pyramida v roce 2003. Ještě před ní však začaly výši poplatků podle data sjednání smlouvy rozlišovat SS ČS a HYPO. V sazebníku sice žádnou úhradu za evidenci úrokového zvýhodnění neměly a nemají, ale například SS ČS tehdy u starších smluv účtovala za vedení účtu o 200 korun vyšší poplatek než u smluv nově sjednávaných. Dnes je rozdíl ještě vyšší, u nových smluv klient ročně platí za vedení účtu 235 korun (minimum na trhu), u nejstarších výhodněji úročených smluv je to však 550 korun (maximum na trhu).

S tavební spořitelny poplatky začaly snižovat

Jako první poplatek za správuruší ČMSS. Podle slov jejího marketingového ředitele Rostislava Trávníčka se klientům neobjeví již ve výpisech z účtu za rok 2004. Modrá pyramida jej nebude účtovat od roku 2005. Navíc se však zavázala, že až do roku 2010 nezvýší poplatky za vedení spořicího ani úvěrového účtu. Zůstanou na současné úrovni a platí to pro stávající klienty i pro ty, kdo si smlouvu sjednají do konce roku 2005. Od března chystá změny v sazebníku také Raiffeisen stavební spořitelna, avšak podrobnosti prozatím neuvedla. SS ČS se prý připravuje na změnu poplatkové politiky již od podzimu, má ji již hotovou, ale její konečnou podobu ovlivní ještě novela zákona. „Stavební spořitelna České spořitelny nebude do přijetí novely zákona o stavebním spoření měnit poplatky, protože bude řešit poplatkovou politiku komplexně“, říká její tisková mluvčí Zdenka Blechová. HYPO stavební spořitelna, jak již bylo uvedeno, v současné době snížení poplatku za vedení účtu nechystá.

Spořitelny se již také připravují na změny, které přinese nový zákon o stavebním spoření. Měl by upravit pravidla stanovování poplatků a ochránit klienty před jejich neomezeným růstem. Wüstenrot stavební spořitelna a ČMSS vyzvaly klienty, aby zbytečně nečekali až na novelu zákona, která jim zajistí výhodnější podmínky a nové smlouvy si bez obav sjednávali již nyní. ČMSS přislíbila, že u letos uzavřených smluv nezmění výši poplatku za vedení účtu dříve, než nabude novela zákona účinnosti. U všech smluv uzavřených v roce 2005 bude poplatky stanovovat v souladu se zněním novely. Wüstenrot spořitelna se dokonce zaručila těm, kdo si letos uzavřou smlouvu, že jim přizná v případě novelizace zákona ty podmínky, které budou pro klienta výhodnější.

Jaký je váš názor na zvyšování poplatků stavebními spořitelnami? Jaká pravidla či opatření byste vložili do novely zákona o stavebním spoření?