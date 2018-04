Snižte si úroky u hypoték. Ukážeme vám jak

Úrokové sazby hypoték se v průměru pohybují kolem 5,5 procenta. V nabídkách bank se ale můžete setkat i se sazbami nižšími než pět, či naopak vyššími než šest procent. Důvodem je tzv. úrokové zvýhodnění, které banky klientům k úrokovým sazbám nabízejí. Ovšem podmínkou pro získání výhodnější sazby je uzavření dalších produktů k hypotéce nebo zavázání k trvalému klientství.

Úspory jdou do desetitisíců korun

Banky většinou úrokové zvýhodnění nabízejí u více produktů sjednaných s hypotékou. Výhodou je, že pokud si jich klient uzavře víc, může jednotlivé slevy sčítat.

V naprosté většině bank (Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Poštovní spořitelna, mBank a Volksbank) platí sjednané úrokové zvýhodnění po celou dobu trvání úvěru. Ostatní banky sleví ze sazby po dobu sjednané fixace.

Přistoupíte-li na podmínky bank, můžete svým měsíčním výdajům na splátky hypotéky ulevit o stovky korun, po celou dobu trvání úvěru to mohou být až desetitisíce. Např. u hypotéky na dva miliony korun se splatností 20 let se úspora u bank pohybuje mezi 300 až 700 korunami, pro dvacetileté období splatnosti pak činí zhruba 70 tisíc až 160 tisíc korun.

Zkušenosti čtenářky: 6,29 % jsme snížili až na 5,49 %

S úrokovým zvýhodněním se setkala i naše čtenářka Petra, která redakci iDNES.cz svěřila svou zkušenost s nabídkou nižšího úroku u GE Money Bank. "Končí nám roční fixace u hypotéky a banka nám nabídla pro další rok sazbu 6,29 % nebo 6,19 %, pokud si sjednáme tří resp. pětiletou fixaci."

Sazba se jim zdála neúměrně vysoká s ohledem na současné nabídky bank, a proto se rozhodli s bankou vyjednávat.

"Poradce nám navrhl, že pokud si běžný účet, který máme u GE Money Bank převedeme na Genius Active, dostaneme sazbu nižší o půl procenta." Nabídka se Petře zdála výhodná a nakonec úrokovou sazbu usmlouvala na 5,49 % s fixací na tři roky.

"Celkově měsíčně na splátkách ušetříme zhruba osm set korun, na druhou stranu se nám zvedly měsíční náklady za účet o 40 korun." shrnuje Petra.

Za sjednání účtu sazba nižší až o půl procenta

Podobnou strategií jako GE Money Bank se snaží klienty nalákat i ostatní finanční domy. Kromě LBBW Bank všechny banky zájemce o hypotéku úrokově zvýhodní při splnění předem daných podmínek.

Sedm z nich vám o jednu až pět desetin sníží úrokovou sazbu, pokud si u banky sjednáte účet. ČSOB, Hypoteční bance a Poštovní spořitelně stačí obyčejný běžný účet u ČSOB resp. Poštovní spořitelny. Díky tomu získáte slevu 0,15 % z úrokové sazby. Podobnou podmínku mají i Česká spořitelna a Komerční banka. Budete-li splácet úvěr z jejich účtu, sníží vám sazbu o desetinu procenta.

Nejvyšší úrokové zvýhodnění získají zájemci o hypotéku u již zmíněné GE Money Bank. Sleva je 0,5 %, pokud si sjednají účet Genius Active nebo Gold. U UniCredit Bank má klient slevu tři desetiny procenta, sjedná-li si účet i kreditní kartu.

Banka Úrokové zvýhodnění a sjednané produkty Česká spořitelna 0,1 % - účet, 1 % u poloviny úvěru - splatnost min. 20 let, fixace 5 let, poj. schopnosti splácet ČSOB 0,15 % - účet, 0,1 % - 2 ze 3 pojištění GE Money Bank 0,5 % - účet Genius Active/Gold, 0,1 % - pojištění schopnosti splácet Hypoteční banka 0,15 % - účet, 0,1 % - 2 ze 3 pojištění Komerční banka 0,1 % - účet, 0,1 % - rizikové ŽP mBank 0,15 % - rizikové ŽP Poštovní spořitelna 0,15 % - účet, 0,1 % - 2 ze 3 pojištění Raiffeisenbank 0,1 % - rizikové ŽP, 0,2 % - klienti RB, 0,4 % - nevyužijí turbosplátek UniCredit Bank 0,3 % - účet, kreditní karta, 0,3 % - pojištění schopnosti splácet Volksbank 1,2 % - úvěr do 80 % LTV, 0,2 % - splatnost max. 10 let Wűstenrot hypoteční banka 0,29 % - 0,39 % - 3 nebo 5 let fixace, výše úvěru do 70 % LTV (HÚ pro vlastní bydlení, REFIN) Zdroj: banky

Pojištění uzavřené s úvěrem sníží sazbu až o 0,3 procenta

Není sleva jako sleva Pojištění schopnosti splácet vás sice ochrání v případě výpadku příjmů z různých příčin, kdy pjišťovna po určitou dobu převezme splácení. Není však zadarmo. Např. u UniCredit Bank musíte jednorázově zaplatit 3 % z výše úvěru nebo u GE Money Bank 4,99 % nebo 6,99 % (podle sjednaného typu pojištění) z měsíční splátky hypotéky.

Pokud si u UniCredit Bank k hypotéce uzavřete pojištění schopnosti splácet, získáte slevu na úrokové sazbě 0,3 procenta. U ČSOB, Hypoteční banky a Poštovní spořitelny si klienti sníží sazbu o desetinu procenta, jestliže si uzavřou dvě z nabízených pojištění (pojištění schopnosti splácet, domácnosti a nemovitosti). GE Money Bank uzavřením pojištění schopnosti splácet uleví klientům u úrokové sazby desetinou procenta.

Snížit sazbu si u některých bank mohou klienti i tím, když si uzavřou rizikové životní pojištění. O jednu desetinu procenta bude sazba nižší u Komerční banky a Raiffeisenbank, o 0,15 procenta u mBank.

ČS si chce zavázat klienty minimálně na 20 let

Se speciálním úrokovým zvýhodněním nabízeným u Ideální hypotéky přišla v září Česká spořitelna. Platí pro hypotéky se splatností minimálně 20 let splácené po celou dobu trvání úvěru, pětiletou fixací a sjednaným pojištěním schopnosti splácet. Pokud toto klient splní, banka mu bude po celou dobu splácení hypotéky polovinu úvěru (maximálně však do výše tří milionů korun) úročit o jedno procento nižší úrokovou sazbou.

Pokud se však klient rozhodne hypotéku s úrokovou bonifikací refinancovat u jiné banky ještě před uplynutím minimální dvacetileté doby splatnosti, vrátí České spořitelně úrokové zvýhodnění za období jednoho pětiletého fixačního období.

Volksbank zvýhodňuje úvěry nižší než hodnota zástavy

O dvě desetiny procenta nižší úrok získají v Raiffeisenbank žadatelé o hypotéku, jsou-li již jejími klienty a pokud se rozhodnou, že nevyužijí možnosti předčasných splátek zdarma (tzv. turbosplátky), mají další slevu – 0,4 procenta.

Volksbank žadatelům o hypotéku nabízí úrokové zvýhodnění až 1,2 procenta, pokud výše hypotéky nepřekročí 80 procent hodnoty nemovitosti. Slevu dalších dvou desetin procenta získají ti klienti, kteří u své hypotéky nepřekročí dobu splatnosti deset let.

Wűstenrot hypoteční banka přišla s nabídkou EXTRA úrokové sazby pro Hypotéky pro vlastní bydlení a hypotéky REFIN. Klienti získají slevu 0,29 - 0,39 procenta, pokud si uzavřou úvěr s tří nebo pětiletou fixací a výše úvěru nepřekročí 70 procent hodnoty zástavy.

Časově omezené nabídky

Jen po omezenou dobu nabízejí tři banky – ČSOB, Hypoteční banka a Poštovní spořitelna – možnost snížit si úrokovou sazbu o další desetiny procenta.

ČSOB a Poštovní spořitelna snížení o dvě desetiny procenta podmiňují tím, že klient si musí sjednat hypotéku ve výši minimálně dva miliony korun, s úrokovou fixací na pět let a zároveň výše úvěru je do 70 procent hodnoty nemovitosti. Akce platí od 12. října do 6. listopadu.

Hypoteční banka sleví ze sazby 0,15 procenta, pokud si klient sjedná v průběhu října úvěr s pětiletou fixací a zároveň se pojistí proti rizikům nesplácení u ČSOB Pojišťovny.