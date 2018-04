Je snowboarďák a s překážkami nebyl spokojený. Tak je začal vyrábět

Dá se výrobou snowparků uživit? Půměrný hrubý plat v Česku je nyní 24,5 tisíce korun, kolik si vyděláváte?

Živit se pouze výrobou snowparků se bohužel nedá. Jsem pod hranicí této částky, proto také tátovi často pomáhám v dílně. A v zimě se pak starám v lyžařském středisku Červená Voda v Orlických horách o snowpark.

Vizitka 29letý Jakub Smyček je ze Šumperka, vyučil se strojním mechanikem pro ocelové konstrukce a je zámečník.

je ze Šumperka, vyučil se strojním mechanikem pro ocelové konstrukce a je zámečník. Jeho otec provozuje malé zámečnictví, a protože byl Jakub náruživým snowboardistou, začal spolu s otcem vyrábět překážky do snowparků.

Jakub také aktivně závodí a vidět ho ve snowparku při "jamování" je zážitek. Na svém kontě má několik vítězství.

Kde se dá naučit, jak vyrábět snowparkové překážky?

Už jedenáct let jezdím na snowboardu a z videí jsem viděl, jak parky fungují v USA a jaké překážky se dají sehnat u nás. První zakázku ale dostal můj táta, který má v Dlouhomilově u Šumperka zámečnickou dílnu. Vyráběl překážky do snowparku na Červenohorské sedlo v Jeseníkách. Domluvili jsme se, že je budu designovat. Začal jsem si na internetu vyhledávat střediska, která jsou snowboardingem vyhlášená, koukal jsem se, jak mají překážky poskládané, jak to dělají. A začal jsem si to na zahradě zkoušet.

Doma na zahradě?

Nejdříve jsem postavil šestimetrový rail (zábradlí, pozn. red.), který jsem si svařil s kamarády, na jaře a na podzim jsme si tam ze zimního stadionu navozili sníh a začali překážky testovat.

Jakou jste dostal další zakázku?

Pak mě oslovili z jesenického střediska Přemyslov, abych jim celý snowpark vymyslel. Byla to první zakázka, kterou jsem dělal sám.

Jste profesí také zámečník?

Ano, jsem, práce v dílně mě vždy bavila. Odmalička pomáhám tátovi, vždycky jsem si tam něco montoval. Jsme malá zámečnická dílna. Táta dělá mříže do kostelů, ploty, brány, schodiště, různé věci z nerezu. Když nemám práci, pomáhám mu. Mám radost, když se to lidem líbí a chválí nás.

Kde všude hledáte inspiraci?

Jezdím na snowboardu profesionálně a podíval jsem se na spoustu míst v zahraničí. Vždycky mě zajímalo, jaké kde mají překážky, všímal jsem si chyb v jejich konstrukci. Dále inspiraci hledám na snowboardových videích z amerických středisek a podle toho designuji nové tvary překážek. Všechny překážky vymýšlím tak, aby byly co nejbezpečnější.

Kolik je v Česku takových firem, které se živí výrobou překážek?

Dvě tři určitě.

Poslední snowpark, který jste vyrobil, stojí ve středisku Annaberg v Andělské Hoře u Bruntálu. Na kolik takový snowpark vyjde?

Stojí tu třináct překážek a to je investice za zhruba 300 tisíc včetně DPH.

Berete si od firem zálohu, za kterou nakoupíte materiál?

Ano. Je to přesně tak. Beru si zálohy na materiál.

Kolik tedy stojí jedna překážka?

Záleží, zda je to rail, nebo bedna. Bedny jsou trochu dražší. Jedna vyjde třeba i na dvacet tisíc s daní. Dělám hlavně delší překážky. Krátké překážky - to je největší prohřešek starších parků, vůbec se na tom nedalo jezdit. Vyráběl to někdo, kdo tomu nerozuměl. S tím jsem se setkával docela často, přitom to byly drahé překážky za spoustu peněz.

Kde všude vyráběl parky: Na Červenohorské sedlo a do Acrobat Parku ve Štítech vyráběl překážky otec Čestmír, ale Jakub mu s tím pomáhal.

Jeho snowparky můžete vyzkoušet většinou na Moravě a ve Slezsku: v Annabergu v Andělské Hoře, Přemyslově, Novém Městě na Moravě, ve skiparku Červená Voda. Několik překážek dělal i do Deštného v Orlických horách.

Vyráběl také překážky pro akci Snow TV rail jam 2, městskou akci, kterou pořádá v Šumperku.

Jaký je rozdíl ve snowparku, který udělá místní zámečník, který nikdy na snowboardu nejezdil, a tím, který uděláte vy?

V provedení. Většinou je to špatně odvedená práce. Viděl jsem, že tam někde klidně nechají kus plechu… Některé konstrukce jsou nesmyslně řešené, byly vyrobené ze spousty materiálu a zbytečně těžké.

Z jakého materiálu se překážky vyrábějí?

Z černé oceli, pozinkovaného plechu a speciálních plastů. Překážky jsou odolné, nikdo je neprodupne. Používám dražší a kvalitnější materiály. Chci, aby překážky byly lehké, aby to mohli dva lidé zvednout. Vymyslel jsem si svůj vlastní systém spojů. Překážky lze na sebe napojovat - každý park je udělaný tak, aby se dal přestavět. Věřím, že toho v areálech využijí, že si dokoupí nové překážky a tím celý park v další sezoně změní a oživí. Táta mi vždy říkal: dělej svou práci poctivě, aby se nemusela opravovat, a tím se řídím.

Máte ten systém patentovaný?

Nemám. Celý systém je tak složitý, že to jen tak někomu nepůjde napodobit.

Ví klient, když za vámi přijde, jak má snowpark vypadat?

Někteří klienti přijdou s určitou představou, jaké překážky by v parku chtěli, ale celkový koncept vždy nechají na mě.

Jaké máte plány do budoucna?

Rád bych cestoval, třeba na Nový Zéland, ale zatím jsem to odložil. Teď mám zajímavou práci, hodně se stavějí nové snowparky. Rád dělám nové věci, rád se učím, ale ne ve školních lavicích. Hodně se ve snowboardingu angažuji, v budoucnu bych chtěl pořádat více závodů na vysoké úrovni.

Jakou má výroba snowparkových překážek budoucnost? Teď se na českých horách hodně investuje, ale to nebude trvat věčně…

Asi to trochu ustane, ale postupně se budou parky rozšiřovat, modernizovat, věřím, že práce ještě bude.