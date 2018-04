Sociální a zdravotní pojištění klepe na dveře

, aktualizováno

Daně jste úspěšně zvládli? Ještě nejásejte. Sociální a zdravotní pojištění jsou „oříšky“, které si s růžovým tiskopisem daňového přiznání co do složitosti nezadají. Ne všichni si s tím musí dělat starosti. Za zaměstnance bude úřadovat mzdová účtárna. Ti, kdo však mají živnostenský list, musí přehledy vyplnit a řádně zaplatit sami, a to i když podnikali jen část roku. Kdo podnikal souběžně se zaměstnáním, vypíše do formulářů jen podnikatelské příjmy. Kam s nimi?