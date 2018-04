Sociální a zdravotní pojištění klepe na dveře

Sociální a zdravotní pojištění: zaměstnanec bez starostí

Daně jste úspěšně zvládli? Ještě nejásejte. Sociální a zdravotní pojištění jsou „oříšky“, které si s růžovým tiskopisem daňového přiznání co do složitosti nezadají. Jak na to?

Nemám na pojistné. Co teď?

Platební příkaz na daňový doplatek jste pravděpodobně již zadali v bance. Peníze si však musíte ještě nachystat pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu. Za co vlastně platíte?

U kterých příjmů se neplatí sociální pojištění

Přehled podává každý podnikatel, a to vždy, i když je současně zaměstnán a během roku si soustavným podnikáním nevydělal vůbec žádné peníze. Kdo naopak nemusí podávat nic?

Zdravotní pojištění – platí se i z malých příjmů

Všichni podnikatelé musí podat přehled pro zdravotní pojišťovnu v řádném termínu. A na rozdíl od sociálního pojištění všichni, kteří alespoň něco vydělali. Kolik vlastně zaplatíte?