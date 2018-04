Praktické rady, jak řešit potíže se sociální kartou a výplatou dávek

Jedno je jisté, když už budete sKartu mít, případné potíže s ní neznamenají, že byste přišli o sociální dávky, které dostáváte na účet s ní svázaný. Pouze se může prodloužit doba, než se k penězům dostanete. Přinášíme rady, které vám pomohou vyřešit možné problematické situace.

Co dělat, když kartu ztratím nebo mi ji ukradnou?

V obou případech ji musíte co nejrychleji zablokovat v kontaktním centru na telefonu 800 752 782, volání na něj je zdarma a linka funguje nepřetržitě. Je to důležité, aby kartu někdo neoprávněně nepoužil, i když by to nemělo být tak snadné díky tomu, že ji chrání PIN. Zablokovat kartu můžete také na kterékoli pobočce České spořitelny. Se žádostí o novou kartu se obraťte na váš úřad práce, který vám ji vystaví znovu. Vyzvednout si ji můžete osobně nebo někomu dát ověřenou plnou moc. Náhradní kartu však nedostanete na počkání a její vydání bude stát 240 korun.

Třikrát jsem špatně zadal PIN...

Na rozdíl od běžné platební karty se sKarta po opakovaném špatném zadání PIN nezablokuje, a to ani v obchodě, ani v bankomatu. Musíte si však požádat o nový PIN podobně jako v případě, že jste jej zapomněli. Obraťte se na úřad práce, nový PIN vám přijde poštou doporučeně a navíc do vlastních rukou do týdne. Podobně – na úřadu práce a navíc také na pobočkách České spořitelny – budete muset požádat o nové bezpečnostní heslo, pokud se vám ho na webovém portálu www.skontakt.cz, kde se můžete podívat na stav účtu, pětkrát nepodaří zadat správně.

Co když kartě skončí platnost?

Karty mají platnost čtyři roky. Pokud bude váš nárok na dávky trvat, o obnovu karty se automaticky postará úřad práce, který by vám měl včas poslat kartu novou. Pokud už nemáte na dávky nárok, účet zaniká měsíc poté, co kartě skončí platnost, a případné zbylé peníze si budete moci vyzvednout na pobočce České spořitelny nebo vám budou převedeny na vámi zvolený běžný účet u jakékoli banky.

Karta ještě platí, ale já už nemám nárok na dávky, protože už jsem si našel práci (přestal brát rodičovský příspěvek a podobně). Co dělat?

Nemusíte dělat nic. Karta bude platit dále, stejně jako bude existovat účet k ní po celou čtyřletou lhůtu, jen vám na něj přestanou chodit peníze. Pokud tam nějaké zůstanou, nepřijdete o ně, budete si je moci vybrat kdykoli po dobu platnosti karty. V praxi to znamená, že pokud například skončí vaše rodičovská dovolená, karta vám zůstane, stejně jako když přestanete brát podporu v nezaměstnanosti. Kdyby se vám narodilo další dítě nebo jste o práci zase přišli, začnou vám na účet znovu chodit peníze a vy můžete kartu opět používat.

Je na mě vyhlášena exekuce, přijdu i o sociální dávky?

O peníze na kartě a účtu k ní nepřijdete. Pokud by měl úřad práce na základě výzvy exekutora peníze strhávat, učiní tak ještě před posláním na váš účet. Exekuce se navíc týká jen některých dávek, například podpory v nezaměstnanosti.

Omylem jsem poslal peníze z sKarty na jiný účet. Jak to napravit?

Je samozřejmě možné peníze získat zpět, ale pokud bude nutné požádat banku příjemce o vrácení platby, účtuje si za to Česká spořitelna 300 korun. Využití této služby ovšem není povinné, protože můžete sami kontaktovat druhou banku nebo toho, komu jste peníze omylem poslali, aby platbu vrátil.

Co když budu chtít kartou platit a nebudu vědět, kolik na ní mám peněz?

Existuje několik možností, jak to zjistit – zdarma pomocí příslušné funkce v bankomatu České spořitelny, za poplatek v ostatních bankomatech. Zůstatek si můžete rovněž zdarma ověřit na telefonu 800 752 782 (volba číslo 3 – dotazy k platební funkci sKarty – a pak volba číslo 1 – dotaz na zůstatek platebního účtu). Kolik vám zbývá, zjistíte i přes internet po přihlášení na portál www.skontakt.cz. Kdo bude chtít, může si sjednat na úřadu práce nebo v pobočce České spořitelny, aby mu chodil papírový měsíční výpis z účtu, nebo si na mobilní telefon nechat zasílat SMS zprávu o zůstatku na účtu. Za výpis zaplatíte cenu poštovného, za SMS korunu padesát.

Co se stane, když si peníze z účtu ke kartě během měsíce, kdy přišly, nevyzvednu či nepošlu na svůj běžný účet nebo si jich vyberu jen část?

To vůbec nevadí, peníze zůstanou na účtu a můžete je použít následující měsíce. Lze je pak vyzvednout či utratit najednou, i když už to bude třeba několikanásobek měsíční dávky.

Může mi na kartu někdo poslat peníze?

To nelze, je to speciální typ účtu, na který budou chodit pouze dávky státní sociální podpory. Pokud vám na něj někdo pošle peníze, například za brigádu a podobně, vrátí se zpět odesílateli. Musíte si je nechat poslat na svůj běžný účet, pokud žádný jiný nemáte, je jedinou možností výplata peněz v hotovosti.

Základní používání karty je zdarma, nehrozí však, že se v dohledné době poplatky zvednou?

Ministerstvo práce a sociálních věcí uzavřelo s Českou spořitelnou smlouvu na dvanáct let, banka se zavázala k tomu, že se poplatky měnit nebudou.

Poplatky sice nejsou vysoké, ale úplně se jim vyhnete pouze v případě, že si všechny peníze okamžitě přepošlete na svůj běžný účet, protože jeden převod každé z dávek je jednou za měsíc zdarma. Anebo si můžete – rovněž zadarmo – každou dávku jednou měsíčně vybrat z bankomatu. Pokud zvolíte jednu z variant (platební příkaz či výběr z bankomatu), druhá je zpoplatněna.

Za většinu ostatních věcí se platí, byť samo vedení účtu a správa karty jsou zdarma stejně jako blokace či platba v obchodech.

Co je za poplatek a co je zdarma:

druhý a každý další výběr z bankomatu ČS v jednom měsíci: 6 Kč

výběr z bankomatu jiných bank: 40 Kč

druhý a každý další příkaz v jednom měsíci: 6 Kč

trvalý příkaz: 6 Kč

dotaz na zůstatek v bankomatu ČS: zdarma

dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank: 20 Kč

výběr hotovosti v obchodech (cashback): zdarma

opětovné zaslání PIN: 100 Kč

náhradní sKarta: 240 Kč

elektronický výpis: zdarma

výpis poštou, výpis na pobočce: 45 Kč

dohledání peněz zaslaných chybou klienta na jiný účet: 300 Kč

Zdroj: www.skontakt.cz