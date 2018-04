Sociální dávky: kdo s nimi může počítat

Například když dítě skončí školu, někdo z rodiny ztratí zaměstnání či se ze společné domácnosti odstěhuje. Každý sám si přitom musí ohlídat, zda na dávku nezískal nárok vzhledem k nové situaci v rodině nebo zvýšení životního minima, z jehož násobků se dávky stanovují.

P řídavky na děti

Nejčastější dávkou, která je závislá na příjmu rodiny, je přídavek na děti. Je základní a dlouhodobou dávkou, která má pomoci krýt rodinám s dětmi náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování přídavků je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Za příjem se považuje také rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek, ale také například dlouhodobá brigáda dětí konaná mimo letní prázdniny.

Přídavek na dítě je poskytován ve třech úrovních, odvislých od příjmů rodiny v předchozím kalendářním roce. Jeho výše je stanovena násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Dosáhnou na něj i rodiny s velmi slušnými příjmy, jejichž čisté příjmy jsou na úrovni trojnásobku životního minima. To je například u rodiny s jedním dítětem do 6 let 28 740 korun čistého měsíčně.

Věk dítěte výše přídavku podle příjmu v násobcích ŽM do 1,1 ŽM od1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,ŽM do 6 let 551 Kč 482 Kč 241 Kč od 6 do 10 let 615 Kč 538 Kč 269 Kč od 10 do 15 let 727 Kč 636 Kč 318 Kč od 15 do 26 let 797 Kč 698 Kč 349 Kč

Poznámka: v korunách za měsíc

Zdroj: MPSV

Děti od 18 let si, pokud studují, žádají o přídavek samy. Musí doložit nejen své příjmy, což může být například výživné, stipendium či výdělky z brigád během školního roku (prázdninové se nezapočítávají), ale příjmy ostatních členů rodiny, kteří s ním bydlí ve společné domácnosti. Přídavky jsou dávkou pro dítě, to znamená že zletilé děti s nimi mohou naložit, jak chtějí. U nezletilých dětí putuje přídavek k rodičům, ti mají povinnost jej využít ve prospěch dítěte.

Hranice čistého příjmu pro nárok na přídavek rodina snížený přídavek základní přídavek nejvyšší přídavek rodiče + jedno dítě do 6 let 10 538 Kč 17 244 Kč 28 740 Kč jeden rodič a jedno dítě 11 let 7 876 Kč 12 888 Kč 21 480 Kč rodiče + dvě děti 5,8 let 12 650 Kč 20 700 Kč 34 500 Kč rodiče + tři děti 5,8,12 let 15 565 Kč 25 470 Kč 42 450 Kč rodiče + čtyři děti 5,8,12, 16 let 18 304 Kč 29 952 Kč 49 920 Kč

Poznámka: v korunách za měsíc

Zdroj: MPSV