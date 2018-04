Sociální dávky: pospíchejte na úřad s doklady

Pokud máte například jedno dítě do šesti let a celkový čistý příjem rodiny není vyšší než 27 360 korun měsíčně, přídavek v rozmezí 237 až 541 korun vám náleží. Žádost o něj se podává vždy k 1. 9. a platí jeden rok, rodiny, které přídavky již pobírají, dokládají ke konci září potvrzení o studiu dětí a výši příjmů za předcházející rok. Když to nestihnou do konce října, výplata přídavků bude zastavena a je potřeba o ni požádat znovu.

Na úřad je třeba zavítat co nejdřív také kvůli příspěvku na dopravu. Pro jeho vyplácení je nutné do konce září doložit potvrzení o studiu dětí a výši příjmů rodiny. Životní minimum pro domácnost Domácnost Částka jednotlivec 1780 Kč dvoučlenná dom. 2320 Kč tří- až čtyřčlenná dom. 2880 Kč pěti- a vícečlenná dom. 3230 Kč Pramen: MPSV

Jak mají postupovat při obstarávání potvrzení o studiu dětí lidé, jejichž potomci zatím kvůli záplavám nechodí do školy? „I když některé školy zatím nefungují standardním způsobem, je v nich vždy někdo, kdo potvrzení o studiu vystaví,“ míní Stanislava Fedorová z Okresního úřadu v Českých Budějovicích. Podle Pavly Serinové z úřadu městské části Prahy 8 začnou školy i v Karlíně vyučování nejpozději od prvního října, takže by rodiče měli stihnout potvrzení získat. „Pokud se jim to podaří až později, dostanou dávku vyplacenou zpětně,“ vysvětluje Pavla Serinová.

Životní minimum pro jednotlivce Věk Částka dítě do 6 let 1690 Kč dítě 6-10 let 1890 Kč dítě 10-15 let 2230 Kč dítě od 15-26 let 2450 Kč ostatní 2320 Kč Pramen: MPSV

Lidé, kteří budou žádat o dávky státní sociální podpory poprvé, musí zajít na kontaktní místa zřízená okresními úřady. Tam musí odevzdat na předepsaném tiskopise vyplněné žádosti a vzít s sebou občanský průkaz, potvrzení o výši příjmů rodiny a doklady o společně posuzovaných osobách - rodné listy dětí, potvrzení o jejich studiu, případně doklad o rozvodu a výši výživného. Poštou pak přijde z úřadu vyrozumění o přiznání a výši dávky. Nároky na zpětné vyplacení dávek jsou časově ohraničené a trvají maximálně rok.

Dávky státní sociální podpory se dají rozdělit na dvě skupiny - na dávky, které v určité životní situaci dostanou všichni, jako je například porodné či rodičovský příspěvek, a na ty, jejichž výše závisí na velikosti příjmu rodiny, to jsou třeba přídavky na děti. Nárok na ně je dán čistým měsíčním příjmem rodiny, který se porovnává se životním minimem spočítaným pro celou domácnost. Výši i nárok na dávku ovlivňují změny v rodině, například když dítě ukončí školu nebo se někdo ze společné domácnosti odstěhuje. Na přeplatek dávky přitom na úřadech přijdou, ale to, zda vznikl rodině nárok, nezkoumají.

Co byste měli vědět o dávkách státní sociální podpory Nárok na dávky mají občané s trvalým pobytem na území České republiky

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a dále až do 26 let, když se připravuje na budoucí povolání nebo je zdravotně postižené

Pro účely dávek je rodina chápána jako soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti

Zajímá vás téma PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ ? Pak navštivte tuto sekci. Do příjmů rozhodných pro nárok na dávky patří příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti, dávky nemocenského nebo důchodového zajištění, výnosy z majetku (úroky) i výživné na děti

žádosti o dávky vyřizují kontaktní místa jednotlivých okresních úřadů

úřední hodiny jsou vždy v pondělí a ve středu, v některých místech i v jiné dny

děti nad 18 let žádají o dávky samy

žádosti je možné poslat poštou

k žádostem je potřeba doložit také kopie nebo originály důležitých dokladů (například rodné listy dětí, doklad o výživném, o studiu dětí) Kontakty: Na bezplatné telefonní lince ministerstva práce a sociálních věcí 0800 18 98 10 se dá zjistit, zda má rodina nárok na přídavky na děti, na adrese www.mpsv.cz je možné spočítat životní minimum rodiny

