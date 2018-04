Srovnání: odvody na pojistné v Česku patří k nejvyšším na světě

Češi se o výši odvodů na pojistné příliš nezajímají, mezery mají zejména v oblasti sociálního pojištění. Každý druhý Čech nezná částku, kterou na toto pojištění odvádí. Řada z nich netuší, co se z odvodu hradí.

V současnosti dosahuje pojistné odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance 34 procent. Z hrubé mzdy platí 25 procent na sociální a 9 procent na zdravotní pojištění. Firmy proto pečlivě zvažují, zda zaměstnat nové lidi. Každá koruna hrubé mzdy zaměstnance je totiž stojí o třetinu víc.

Kalkulačky Spočítejte, kolik budete platit jako OSVČ na daních a odvodech Nebo vás zajímá, kolik vám zbude z hrubé mzdy po odečtení pojištění a zálohy na daň? Spočítejte si čistou mzdu

Ve Švýcarsku platí zaměstnavatelé jen necelých osm procent, v Nizozemí něco málo před devět procent a ve Velké Británii necelých 14 procent (viz. tabulka).

„Srovnávání cen pojistného u jednotlivých států je komplikované. V každém státě je jiný systém. Nicméně Češi se v této oblasti rozhodně nemají s čím chlubit,“ říká Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

A jsou tu ještě odvody, které platí zaměstnanci. Z hrubé mzdy posílají na sociální pojištění 6,5 procenta a na zdravotní 4,5 procenta. Ve většině členských zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) odvádí zaměstnanci ze své hrubé mzdy na pojistné méně než 10 %. Například v Austrálii či na Novém Zélandu neodvádějí dokonce nic. Na Islandu pouze 0,6 %, v Estonsku 2,8 %, ve Švýcarsku 6,1 %, ve Španělsku 6,4 %, ve Švédsku 7,0 %, v Kanadě a Irsku 7,3 %, v Norsku a Izraeli 7,8 %, ve Velké Británii 9,2 % a v Itálii 9,5 %.

Sazby pojistného odváděné zaměstnavatelem Země Výše v procentech Belgie 35 % Česká republika 34 % Finsko 21,16 - 26,66 % Francie 45 % Chorvatsko 28,20 % Irsko 10,75 % Itálie 29,86 % Lotyšsko 24,09 % Lucembursko 12,43 - 14,90 % Maďarsko 28,50 % Německo 19,28 % Nizozemí 9,63 % Norsko 16,10 % Polsko 19,48 - 22,67 % Rakousko 21,83 % Slovensko 35,20 % Slovinsko 23,19 % Španělsko 29,90 % Švýcarsko 7,55 % Velká Británie 13,80 % Pozn.: Jde o celkové sazby, které jsou v jednotl. zemích aplikovatelné. Zdroj: Deloitte

Podnikatelé si opět připlatí

Jak uvádí studie společnosti Deloitte, naopak čeští podnikatelé mají odvody v porovnání s kolegy z jiných zemích nižší. Současné sazby pojistného jsou přitom poměrně vysoké: 13,5 % pojistného na zdravotní pojištění a 29,2 % pojistného na sociální zabezpečení. Nicméně základem pro pojistné je pouze polovina čistého zisku.

V roce 2017 si ale sáhnou hlouběji do kapsy. Minimální zálohy na pojištění podnikatelů se zvýší o 185 korun měsíčně. „Minimální měsíční záloha na sociální pojištění by se měla ze současných 1 972 zvýšit na 2 068 korun. Zálohy na zdravotní pojištění vzrostou z 1 823 korun na 1 912 korun. Minimální nemocenské pojištění by mělo i nadále zůstat ve výši 115 korun,“ vypočítává Blanka Štarmanová.

Novinky roku 2017

Koncem roku 2017 se v oblasti sociálního pojištění chystají další změny. Přivítají je zejména rodiny s dětmi. Podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR by nárok na sníženou sazbu pojistného měl mít zaměstnanec, který pečuje o dvě a více nezaopatřených dětí.

„Při péči o dvě děti to bude pět procent, u tří dětí 2,5 procenta a u čtyř a více dětí podle návrhu pojistné zaplatí jen zaměstnavatel. Bezdětným poplatníkům a těm s jedním dítětem zůstane stávající sazba pojistného, tedy 6,5 procenta,“ říká poradkyně Štarmanová z TaxVision.

Změna se dotkne i podnikatelů. Ti letos odvádějí 29,2 procenta a tato sazba nadále zůstane bezdětným podnikatelům a těm s jedním dítětem. Sazba pro ty se dvěma potomky bude 27,7 procenta, u tří dětí 25,2 procenta, u čtyř a více dětí 22,7 procenta. Nárok na snížené pojistné bude moci uplatnit jen jeden poplatník žijící s dítětem ve společné domácnosti. Sleva bude navíc jen dočasná.

Snížené pojistné lze uplatňovat pouze po dobu nezaopatřenosti dítěte, maximálně do 26 let. Potom začne rodič platit základní sazbu stejně jako bezdětní lidé. V případě, že návrh zákona bude vládou schválen a za předpokladu hladkého legislativního procesu, by mohl začít platit koncem roku 2017.

Zdravotní pojištění slouží k úhradě základní zdravotní péče. Platíme ho všichni. Sociální pojištění má tři složky: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro zaměstnance je účast na všech třech složkách sociálního pojištění povinná, pro podnikatele je nemocenské pojištění dobrovolné. Sociální pojištění nemusí platit osoby bez zdanitelných příjmů.