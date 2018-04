Nárok na dávku zaniká: za jeden rok od vzniku

Výše sociálního příplatku Věk dítěte Příjem rodiny 1,0 ŽM* do 1,2 ŽM* do 1,6 ŽM* do 6 let 634 Kč 423 Kč 212 Kč 6-10 let 709 Kč 473 Kč 237 Kč 10-15 let 837 Kč 558 Kč 279 Kč 15-26 let 919 Kč 613 Kč 307 Kč

Poznámka: *ŽM - životní minimum

Pramen: ministerstvo práce a sociálních věcí