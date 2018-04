Vyhazov kvůli Facebooku? Klidně

Váš životopis už nejsou jen dvě stránky napsané ve wordu, už to není pouze fiktivní obraz, se kterým musí personalisté pracovat. Vaším životopisem je váš on-line život: vše, co je o vás dohledatelné, co lajkujete, sdílíte, tweetujete, co nahráváte na Facebook, kde vás označují přátelé. Všechny tyto informace webové vyhledávače zaznamenávají.

Fakta Jeden člověk z deseti přišel o práci kvůli fotce či komentáři na sociální síti. Zjistila to poslední studie prováděná v Číně, Indii, Nigérii, Brazílii, USA a Velké Británii na šesti tisících dotazovaných.

Potenciálním zaměstnavatelům pak stačí zadat vaše jméno a příjmení do Googlu nebo Seznamu a mají věrný obraz vaší osobnosti.

Je to perfektní cesta, jak zjistit, zda to, co jste napsali do CV, nebo tvrdili na pohovoru, alespoň trochu odpovídá vaší běžné aktivitě na webu.

Co na srdci, to na síti? Ne!

Facebook, Twitter nebo internet obecně nejsou hospoda, abyste tam mohli zveřejňovat všechny své názory. Cokoli se tam objeví v souvislosti s vámi, může někdo nepovolaný vidět a použít proti vám.

A buďte si jistí, že se vždycky najde někdo, kdo si udělá screenshot vašeho přešlapu. V běžném životě také neříkáte všem, co si myslíte nebo co vás napadne. Proč byste to tedy měli dělat na Facebooku? Že to tam vidí jen kamarádi? Tak to už dlouho neplatí.

Přitom mnoha případům by se dalo předejít, kdyby uživatelé sociálních sítí věděli, jak sdílet určitý obsah jen s danou skupinou lidí, která jej má vidět.

"Můj bývalý šéf byl pjeknej blbec"

O pracovní místo, na které se hlásíte, vás mohou připravit například signály, že užíváte zakázané drogy. Mezi ty sice alkohol nepatří, ale desítky fotek z diskotéky vám body rozhodně nepřidají. A třeba fotografie, na níž máte jointa v ústech, už může být skutečný problém.

Podobně problematické jsou také příspěvky se sexuálním podtextem, projevy náklonnosti ke zbraním nebo negativní vystupování vůči poslednímu zaměstnavateli. Vašemu kreditu nepřidá ani nesprávné užívání českého jazyka -pozor na hrubky a zopakujte si shodu podmětu s přísudkem!

Naopak velmi pozitivně působí vaše schopnost pomáhat druhým, zapojování se do charitativní činnosti a podobně. Mezi neutrální projevy lze zařadit příspěvky s politickým a náboženským podtextem, pokud v nich ovšem v jedné větě nestihnete použít šest sprostých slov.

Využijte nová média k prověření budoucího zaměstnavatele

Sociální sítě a internet však mohou být při hledání práce i velice užitečné. A to nejen tím, že se přes ně dostanete k atraktivním pracovním nabídkám.

Pokud narazíte na zajímavý inzerát a budete se chtít o dané firmě dozvědět co nejvíce, logicky použijete vyhledávač a budete hledat reference. Už při tom byste měli umět rozpoznat seriózního zaměstnavatele, který má vlastní on-line prezentaci, od pofiderní nabídky rychlého získání peněz.

Při zadání jména zaměstnavatele můžete objevit i jeho stránky na sociálních sítích - také na těch je vidět, jakou péči své propagaci firma nebo značka věnuje. Můžete se tu rovněž dočíst zajímavé komentáře ostatních uživatelů, které by vám měly pomoci při vašem rozhodování, zda byste právě pro tuhle společnost chtěli pracovat.

Podobné prověřování by mělo proběhnout i v případě, že vás někdo přímo kontaktuje, ať už na Facebooku, nebo třeba na profesní síti LinkedIn. Podívejte se na počet kontaktů uživatele, prověřte si společnost, u které pracuje, a podobně.

Dávejte si pozor na poměrně časté inzeráty slibující rychlé a jednoduché zbohatnutí, práci s minimálním vytížením a maximálním ziskem - jsou vždycky podezřelé. Kdyby vás s takovou nabídkou někdo oslovil na ulici, pravděpodobně byste se zasmáli a šli dál, v on-line světě by to mělo být stejné.

Mnohdy se vyplatí hledat i jména lidí, kteří vám práci nabízejí, popřípadě jejich telefonní čísla, můžete narazit na zajímavé informace, jež vám mohou ušetřit čas nebo další nepříjemnosti.

