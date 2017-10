Proč si před hledáním nové práce pořádně zamést internetovou stopu

Nutně nemusí, myslí si Josef Kadlec, zakladatel společností GoodCall a Recruitment Academy: „Dnes je důležitá autenticita. To, že personalista najde vaše fotky z večírku, vás automaticky neeliminuje z výběru uchazečů. Někdy je lepší autentická osobnost, která je navíc odborníkem na požadovanou problematiku. Bohužel nebo bohudík je toto na posouzení konkrétních lidí v daném výběrovém procesu,“ vysvětluje.

O čím vyšší pozici máte zájem, tím větší pozornost byste svým profilům na sociálních sítích měli věnovat. „Dělníka na stavbu nebudu na LinkedInu nebo Facebooku nabírat, takže tyto lidi tam nebudu ani lustrovat. Týká se to hlavně pozic, jako jsou IT specialisté, účetní, konstruktéři nebo finančních oborů,“ říká Josef Kadlec.

Váš profil = vizitka firmy, kde pracujete

Odborníci přes sociální sítě se většinou shodují, že opilecké momentky nebo sdílení nenávistných či konspiračních článků nemusí u potenciálního zaměstnavatele vzbudit velké nadšení.

„Na Facebook ani nemusíte fotky vložit sami, stačí, že vás označí škodolibý kamarád. Problémem je i sdílení politických, náboženských a dalších názorů, které mohou vzbuzovat kontroverzi. Ne nadarmo to řeší i zákoník práce,“ upozorňuje Iveta Oršulíková ze společnosti Sun Marketing.

Personalistu, který si váš profil prohlíží, mohou také odradit hrubky ve statusech. A špatný dojem mohou vzbudit i prázdné profily se skrytými příspěvky.

„Dá se říct, že stopkou v očích personalistů by měla být propagace jakékoliv nelegální činnosti. Společnost musí myslet na to, že když takového člověka zaměstná a on si na svůj sociální profil napíše, že pro tuto firmu pracuje, automaticky se stává ambasadorem značky tohoto podniku,“ podotýká Josef Kadlec.

To, že je sociální síť označena jako soukromá, neznamená, že se tam personalisté nedívají. „V on-line světě se jakékoliv hranice stírají. Pokud si vás bude chtít někdo prolustrovat, může využít všech dostupných kanálů od Googlu, LinkedInu, Facebooku, Twitteru, Tinderu nebo specializovaných služeb, které se dívají i na neveřejné databáze,“ zdůrazňuje Josef Kadlec.

Doplňuje, že citlivé fotografie nepatří ani do uzamčených fotoalb. „Samotnému zakladateli Facebooku Marku Zuckerbergovi se stalo, že mu někdo stáhl snímky ze zaheslovaného alba na jeho facebookovém profilu. Informace, fotografie a videa, které nechcete, aby někdo našel, na internet vůbec nepatří.“

Prověřte si firmu I vy byste si měli zjistit informace o firmě, kam chcete nastoupit.

Zaměřte se na internetové stránky společnosti, její kariérní weby, veřejné profily na sociálních sítích.

Projděte i ty na portálech jako Proudly.cz, VimVic.cz nebo CoCuMa.cz.

Vyfiltrujte si aktuální i minulé zaměstnance společnosti na LinkedInu a zeptejte se jich přímo na jejich zkušenosti i na to, proč z firmy odešli.



Můžete také zjistit, že tam pracuje váš spolužák z vysoké nebo bývalý kolega. Ti vám mohou poskytnout nejautentičtější informace.

Podle Ivety Oršulíkové si lidé často neuvědomují, že to, co jednou na sociální sítě vloží, už někde zůstane navždy. „Samozřejmě zde můžete obsah i zpětně skrýt nebo smazat, ale zaznamenán už někde je. Proto pokud byste nějakou informaci o sobě nevykřičeli uprostřed náměstí plného lidí, nedávejte ji ani na sociální sítě. Uživatelé bohužel často nenastavují soukromí profilu, takže úplně cizí lidé mohou zjistit, jak trávíte víkendy, s kým se přátelíte, koho volíte nebo jací jste byli před deseti lety,“ doplňuje.

Konzultant přes sociální sítě Filip Reinöhl upozorňuje, že pořád panuje poměrně rozšířené přesvědčení, že to, co napíšu na internet nebo na sociální sítě, je nějakým způsobem odlišně vnímáno od toho, co říkám nahlas na veřejnosti.

O tom, že personalisté si adepty na sociálních sítích prohlížejí, se přesvědčili už mnozí. Své o tom ví i mladá žena, která se ucházela o pozici asistentky ředitele společnosti. „O kandidátce, která výběrové řízení vyhrála, se na sociálních sítích zjistilo, že měla minulost v pornoprůmyslu. Ředitele jsme o tom informovali a nebyl to pro něj problém s tím, že je to její soukromá záležitost a není to nelegální. Řešili jsme ale, jestli a jak by se žena měla dozvědět, že tuto skutečnost známe. Nakonec jsme jí to řekli a ona sama kvůli tomu z výběrového řízení odstoupila,“ popisuje jeden z případů Josef Kadlec.

Vygooglujte se a mažte

Nejlepší metodou, jak prověřit svou on-line stopu, je jednoduše se vygooglovat. Možná objevíte staré profily na sociálních sítích, seznamkách a fórech, které byste nejradši odstranili úplně.

„Pokud Google zaznamená nějaké citlivé údaje - kreditní karty, podpis, nevhodné fotografie a podobně - lze požádat o jejich vymazání. Pro úplné odstranění je však potřeba smazat data i z konkrétních stránek. Jestliže jde o weby, kde máte nějaký profil, měly by obsahovat funkci vymazání účtu,“ doplňuje odborník Kadlec.

„Můžete si sice promazat staré fotky s hříchy mládí nebo nastavit viditelnost jen pro své přátele, ale ani to se vám nemusí vyplatit. Nikdy totiž nevíte, kdy si kdo co pošle,“ varuje Filip Reinöhl. „Udělat printscreen není nejmenší problém.“

Přestože každá seriózní síť má funkci vymazat účet a data, nemusí to ještě znamenat, že společnost je opravdu odstraní. „Před pár lety se zjistilo, že i když někdo vymazal fotografie z Facebooku, snímky na harddiscích stále byly. Problém je, že různé weby na internetu automaticky stahují data z hlavních sociálních sítí jako Facebook nebo LinkedIn, takže i když ze svého profilu fotografii vymažete, stále existuje na webových stránkách, které Facebook kopírují. Proto to s tím mazáním dat z internetu není tak jednoduché,“ vysvětluje Josef Kadlec.

Založte si pracovní profil

To, že jste aktivní na Facebooku, vám může, ale nemusí při hledání práce pomoci. Odborníci doporučují zaměřit se spíš na profesní sítě. „Naši recruiteři denně pracují s LinkedInem, neobvyklé není ani hledání na Facebooku. Pravidelně vyhledáváme kandidáty také v databázích pracovních portálů,“ říká Martina Szturc Káňová, HR ředitelka společnosti OKIN BPS.

Právě LinkedIn jako profesní síť je pro náboráře standardním místem, kde oslovují nové zaměstnance. Pokud tady budete mít dobře vyplněný profil, zvýšíte svoje šance na získání vysněné práce. „LinkedIn je navíc 14. nejnavštěvovanější stránka na celém internetu, takže když si zde profil vytvoříte, zobrazí se při vygooglování vašeho jména většinou na prvním místě,“ upozorňuje Josef Kadlec.

A co personalistu upoutá? Dostatek informací o vašich předchozích zaměstnáních včetně referencí, uvedené stáže, jazykové zkoušky, studijní pobyty. „Pro některé zaměstnavatele může být zajímavé i to, že jste během svého studia na vysoké škole doplňovali zboží v supermarketu. Svědčí to o vaší cílevědomosti a pracovitosti,“ říká Bronislava Chudobová, ředitelka jazykové agentury Skřivánek.

Pozor: na profesní síť LinkedIn patří jen profesionální fotografie. „Jinak vás headhunteři prostě neosloví,“ podotýká Filip Reinöhl. Personalisté však využívají i ostatní sociální sítě. „Twitter je někde mezi pracovním a soukromým profilem. A i když si na Facebook uživatelé informace o kariéře příliš nedávají, používáme tuto síť jako formu cílené pracovní inzerce na určité skupiny lidí, například ženy 20 až 25 let, Praha, znalost němčiny. Už to nám stačí, abychom vyhovující adepty začali kontaktovat,“ doplňuje Josef Kadlec.