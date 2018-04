Sociální zabezpečení různých druhů pracovníků v EU

Sezonní pracovník má stejná práva a povinnosti jako ostatní kategorie pracovníků. Je pojištěn v zemi, ve které je v příslušné sezoně zaměstnán. Speciální úprava existuje pro případ, že je tato osoba nezaměstnaná. Poté si může vybrat, zda bude pobírat dávky v nezaměstnanosti v zemi, kde byla sezonním pracovníkem, nebo v zemi, kde má trvalý pobyt. Příhraniční pracovník - jde o zaměstnanou osobu či podnikatele, který vykonává svoji profesionální činnost v jiném členském státě, než je stát jeho stálého bydliště, a kam se alespoň jednou týdně vrací. Příhraniční pracovník by měl být pojištěn v zemi, ve které pracuje.

Po ukončení aktivní pracovní činnosti by taková osoba měla pobírat důchod zvlášť ze všech zemí, kde byla pojištěna alespoň po dobu jednoho roku. V případě nezaměstnanosti by příhraniční pracovníci měli pobírat podporu v nezaměstnanosti pouze v zemi trvalého pobytu vyjma případů, kdy budou schopni prokázat, že mají užší svazky se zemí, kde naposledy před ztrátou zaměstnání pracovali. Čeští studenti, kteří se rozhodnou studovat v některé z členských zemí, využijí výhod, které jim zaručují předpisy EU o sociálním zabezpečení. Obecně budou mít během dočasného pobytu ve státě, kde budou pobývat za účelem studia, nárok na všechny nutné dávky zdravotního pojištění.

Pokud by měli zájem spektrum těchto dávek rozšířit, mohly by jim být další dávky poskytnuty na základě speciální žádosti. Osoby pobírající důchod (starobní, invalidní či vdovský) budou moci na základě předpisů Evropské unie požívat řadu výhod. Tyto osoby mají v zásadě právo, aby jim byl důchod vyplácen v jakékoliv členské zemi bez nějakých omezení. Ohledně započitatelných dob pojištění má osoba právo na výplatu dílčího důchodu z každé země, ve které byla pojištěna alespoň po dobu jednoho roku, pokud taková osoba v tom kterém státě vyhoví podmínkám národních zákonů (například ve vztahu dosažení důchodového věku). Pojistná období realizovaná v různých státech Evropské unie by se měla sčítat.