Softwaroví piráti dostávají od soudů stále tvrdší údery

Od konce devadesátých let došlo na poli nelegálního softwaru ve firmách k pod statné změně. Soudy je totiž přestaly tolerovat, a tak se kdysi prakticky nulové tresty za pirátský software posunuly na hladinu trestů finančních a dokonce i trestů odnětí svobody. Příkladem je podnikatel, jehož firma prodávala výpočetní techniku, ovšem nejen vybavenou legálním softwarem, ale také nelegálním. Děčínský soud za to dvaačtyřicetiletého podnikatele poslal do vězení na osm měsíců a dále mu nařídil úhradu vzniklé škody firmě Microsoft ve výši 62 000 korun.

„Během vyšetřování se prokázalo, že společnost prodala minimálně v devíti případech osobní počítač s neoprávněně nainstalovaným operačním systémem MS Windows. Zaměstnanci společnosti vypověděli, že nelegální software nainstalovali do počítačů na základě pokynu majitele společnosti,“ dodal tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA Jan Hlaváč.

Před soudem ovšem skončí pouze třetina případů. Ve zbylých případech většinou dojde k řešení prohřešku mimo soud. Obvinění mají sami snahu se domluvit s poškozenou firmou na mimosoudním odškodnění. Na takovou dohodu však musí přistoupit státní zástupce.

200 tisíc, nové licence a hromada času navrch

Když se zaměříme na výše peněžitých trestů udělených za porušení autorských práv v oblasti softwaru, lze konstatovat, že se rozhodně nejedná o nikterak malé sumy. Průměrné pokuty se pohybují ve výši okolo 200 000 korun. Evropský průměr přitom činí přes 370 tisíc a Česká republika se k němu poměrně rychle blíží. Meziroční nárůst peněžních kompenzací je celých 25 %. Poškozené firmy totiž mají dle autorského zákona právo až na dvojnásobnou hodnotu nelegálně používaného softwaru. Rekordní jednotlivá pokuta v Česku představuje 420 000 korun.

Samotná pokuta samozřejmě nepředstavuje jediný „náklad“ softwarového hříšníka. Musí se připravit také na časově náročné právní řízení, zajištění legálních licencí softwaru „Obviněný musí čelit dlouhodobému stresu a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, což značně zasahuje do jeho každodenního pracovního režimu. V důsledku je rovněž ohroženo dobré jméno firmy a její obchodní příležitosti,“ řekl Jan Hlaváč.

Největšími piráty jsou grafici a návrháři

Nejvíce nelegálního softwaru se dle průzkumu nalézá ve firmách do sta zaměstnanců, nejvíce přitom v grafických a návrhářských studiích a v kancelářích architektů. Vliv na to bude mít nejspíše cena pořízení legálních licencí grafických a návrhářských programů. Celých 39 % softwaru pořízeného v tuzemsku od roku 2006 je používáno nelegálně (EU 36 %, celý svět 35 %). Pro české softwarové odvětví to představuje celkové ztráty ve výši 2,5 mld. Kč.

Česká republika se zařadila mezi 20 zemí s nenižší mírou softwarového pirátství. Za poklesem pirátství (podle studie společnosti IDC o 1 procentní bod) dle analytiků stojí zlepšení v oblasti legislativy a osvěty stejně jako cílené zásahy policie. oftwaru.

BSA se rozhodla, že bude firmy upozorňovat na rizika softwarového pirátství kampaní. Hodlá je oslovit prostřednictvím dopisu, kde mimo jiné poradí, jak se trvale zbavit nelegálně drženého softwaru.

Případy odhalení pirátství z evidence BSA:

duben 2007

Policie provedla prohlídku nebytových prostor

Policie ČR provedla prohlídku nebytových prostor v menší společnosti zabývající se projekčními službami. Stalo se tak na základě podezření, že společnost užívá neoprávněně software společností Microsoft a Autodesk. Tento případ iniciovala BSA. Kriminalisté zkontrolovali čtyři počítače užívané předmětnou společností, na kterých byl nainstalován nelegální software společností Microsoft a Autodesk v hodnotě 1,3 milionu korun. Majitelům společnosti bylo sděleno obvinění pro porušování autorských práv.

březen 2007

Odnětí svobody a úhrada 250 tisíc korun

Okresní soud v Mostě vynesl trestní příkaz proti 19letému muži, který neoprávněně užíval software společností Microsoft, Adobe a Symantec. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na tři měsíce s podmíněným odkladem výkonu trestu na jeden rok. Obžalovaný je rovněž povinen nahradit vzniklou škodu ve výši 250 tisíc korun. Soud též uložil trest propadnutí věci, a to osobního počítače obžalovaného včetně příslušenství.

březen 2007

Peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun a odnětí svobody

Obvodní soud pro Prahu 3 vynesl rozsudek nad 28letým distributorem nelegálních kopií softwaru, kterého odsoudil k dvěma letům odnětí svobody se čtyřletým odkladem výkonu trestu. Obžalovaný rovněž musí uhradit peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun. Pokud peněžitý trest neuhradí, stráví osm měsíců ve vězení. Soud také uložil trest propadnutí 1600 kusů CD.

březen 2007

Odnětí svobody za distribuci nelegálního softwaru

Okresní soud v Ústí nad Labem vynesl rozsudek, kterým odsoudil 44letého distributora nelegálních kopií softwaru k trestu odnětí svobody na šest měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 15 měsíců. Obžalovaný je také povinen nahradit vzniklou škodu ve výši 12 tisíc korun. Soud dále uložil trest propadnutí počítače s příslušenstvím.