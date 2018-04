Šokující předpovědi: Apple koupí Facebook a eurem budou platit jen silné státy

Uvedené předpovědi vycházejí z teorie o černých labutích. Každá událost, kterou nazveme černou labutí je v podstatě mimo dění toho, co se doposud dělo, událost bude mít velký dopad a nakonec se však černá labuť jeví jako naprosto zřejmá. Leckdo přece takovou situaci mohl očekávat.

1. Ceny ropy prudce porostou

Podle předpovědi se na začátku roku cena ropy dostane na 100 dolarů za barel. Problém je, že vyšší cena ropy bude mít za následek zdražení pohonných hmot. Ceny benzínu či nafty na čerpacích stanicích jsou s cenami ropy velmi úzce spojeny. Pokud rostou ceny ropy na trzích, motoristé tento růst zaznamenají na čerpacích stanicích zhruba do týdne. Nemělo by však být zle celý rok. Zhruba v polovině roku se cena ropy sníží až o třetinu.

2. Zemní plyn zdraží o 50 procent

Chladné počasí vede k rychlému vyčerpání zásob zemního plynu. Proto se jeho cena zvýší až o 50 procent. K takovému navýšení dochází podle analytiků jednou za 25 let.

"Globální pokles způsobil, že nabídka je již dva roky vyšší než poptávka, což má za následek dva roky dvouciferných ztrát. Avšak pasivní investice do zemního plynu jsou ziskovější díky zvýšené poptávce průmyslových podniků, nižší ceně oproti ropě a uhlí, zploštění forwardové křivky a díky návrhům na export většího množství amerických zásob zemního plynu," uvádí Saxo Bank ve své prognóze.

3. Spotřebitelské ceny se zvýší a nezaměstnanost bude klesat

Prognóza Saxo Bank předpovídá, že spotřebitelské ceny v České republice se navýší o 2,1 procenta. Míra inflace bude v první polovině roku trochu vyšší právě kvůli rostoucím cenám a zlepšující se ekonomické situaci. Nezaměstnanost by měla naopak klesat, protože podnikům zvedne náladu zlepšení ekonomiky a začnou nabírat nové lidi.

4. Eurozóna bude určitě pohromadě jen do roku 2013

Letos se eurozóna pravděpodobně nerozpadne. Zhruba do roku 2013 nedojde k žádné katastrofě a eurozóna zůstane pohromadě. Německo a Francie se budou snažit Evropskou unii udržet stabilní. "Do pěti až deseti let se však eurozóna nejspíš rozpadne. Náklady na členství jsou pro některé malé státy neúnosné. Různé země pravděpodobně vystoupí z eurozóny a euro budou mít jen silné státy," vysvětluje Nick Beecroft ze Saxo Bank.



5. Zlato stoupne na 1 800 dolarů za unci

Zlato se většinou považuje za jednu z nejbezpečnějších komodit. Lidé se k němu většinou uchylují v době krize a nejistoty. Poptávka po zlatě je tedy stále celkem velká. Zlato se většinou chová opačně než dolar. Pokud cena zlata stoupá, dolar klesá a opačně.

Čtyři ekonomická rizika pro rok 2011 1. V Číně bude riziko inflace - ekonomika poklesne 2. Zadlužení eurozóny 3. Dlouhodobě nízké úrokové sazby v USA 4. Obchodní války - agresivnější postoj USA vůči Číně

Cena zlata by se letos měla vyhoupnout na 1 800 dolarů za unci. Obchodní deficit USA se zvětšuje, a tak sílí tlak na Čínu.

"Pokud by eskalovala evropská dluhová krize a Čína by přestala zvládat svoji inflaci, americký dolar by dostal velmi pozitivní impuls, který by nárůsty cen zlata v amerických dolarech brzdil. I v této situaci by však byly další růsty pravděpodobné. Zlato vyjádřené v eurech nebo českých korunách však podle mého názoru vykáže na konci roku ještě vyšší procentní růsty," komentuje předpověď Jiří Tyleček z X-Trade Brokers.

6. Dolar bude posilovat

Americký dolar byl minulý rok spíše podhodnocen. Proto se předpověď přiklání k jeho růstu. Studie předpovídá zdravý ekonomický růst pro začátek roku 2011. První problémy se údajně objeví v Číně. Celosvětová nevole k riziku způsobí pomalý růst čínské ekonomiky a vzhledem k těžkostem japonské ekonomiky a chaosu, kterému bude čelit eurozóna, se následně zvýší atraktivita USD. Přechod od jiných měn k dolaru se tedy pravděpodobně posune ke konci třetího čtvrtletí roku 2011 o 25 procent výše nad úroveň 100.

"Tento scénář je velmi pravděpodobný," souhlasí s prognózou Tyleček a dodává, že "tempo zadlužování se sice bude snižovat, nicméně vzhledem ke stavu postižených evropských ekonomik budou úspory stále obtížnější. Euro by tak mohlo nadále klesat, což by tlačilo dolarový index vzhůru. Jedním z mála nebezpečí tohoto scénáře jsou masivní další kola tištění peněz v USA. Přesto by dolarový index měl být za rok výše, než je dnes."

7. Apple koupí Facebook

Šéf Applu Steve Jobs v rozhovorech uvedl, že Apple jednal s Facebookem o příležitostech k vytvoření partnerství. Tyto rozhovory však nakonec nevedly k žádnému výsledku. "Facebook přišel s přemrštěnými požadavky, na které jsme nemohli přistoupit," uvedl Jobs. To by mohlo Jobse přimět k tomu, že se rozhodne Facebook rovnou skoupit celý.

8. Americké banky budou mít problémy a Kongres zablokuje třetí vlnu tištění peněž

Další předpověď se týká "obvinění" Fedu kvůli debaklu amerického trhu s nemovitostmi, který vyvolal nutnost přijít se záchranným balíčkem pro banky. Ten má však katastrofální dopady na vývoj veřejného dluhu. Velké americké banky budou mít problémy, stát je totiž nemůže nechat padnout ani už jim výrazně pomoci. "Kongres zablokuje pravomoc Fedu dále navyšovat jeho rozvahu a zpochybní také jeho dvojí mandát, kdy se Fed snaží hlídat zároveň vývoj nezaměstnanosti i inflace," pokračuje předpověď.

Fed v podstatě minulý rok nikdo moc neřešil. Ani po schválení druhého tištění peněz se nestalo velkým hybatelem americké politické scény.

"Fed svoji politikou způsobil přerozdělování bohatství směrem k vyšším vrstvám společnosti, vyvolal turbulence na měnových trzích a v neposlední řadě přispěl k morálnímu hazardu jak směrem k americké vládě, tak i největším firmám. Třetí vlna kvantitativního uvolňování se zdá být na cestě, nicméně si myslím, že Fed bude jakémukoliv omezení suverenity odolávat a k tomuto zablokování nedojde," říká Jiří Tyleček.

.

Která předpověď pro rok 2011 se podle vás splní? celkem hlasů: 21742