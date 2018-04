Souboj bank drží cenu hypoték při zemi

Československá obchodní banka slibuje svým klientům, že při podpisu hypoteční smlouvy mohou dostat na první rok sazbu už od 3,85 procenta. Kdo si bude chtít zafixovat sazbu na pět let, může v ideálním případě začít už na 4,45 procenta. „Devadesát procent žadatelů o hypotéky dává přednost právě pětileté fixaci,“ uvedl Milan Horák, šéf drobného bankovnictví ČSOB.

Zbraně brousí i jiní. HVB Bank snížila na polovinu poplatky za zpracování úvěru, které se dosud pohybovaly v rozmezí „od 10 do 25 tisíc korun“, uvedl šéf hypoteční divize banky Jiří Doubravský.

Na nejnižší sazbu dosáhnou jen nejlepší a nejbohatší klienti, je však vodítkem pro určování splátek i řadovým zákazníkům. S úroky šla dolů Živnobanka a před ní také Komerční banka. Trh navíc drží pod krkem menší hráči, kteří vynakládají velkou energii, aby se prosadili. „Nedávno mi přebrala klienta eBanka, nabídli mu zdarma pojištění,“ prozradil jeden z hypotečních obchodníků konkurenčního ústavu.

Kdo si pro hypotéku došel v lednu, dostal v průměru sazbu pět procent, jak vyplývá z průzkumu, který mezi bankami provedla společnost Fincentrum, sestra MF DNES. U milionového úvěru na dvacet let to znamená splácet 6600 na měsíc. To je o 500 korun víc než na podzim, kdy sazby byly na dně, ale stále o 500 korun méně než před rokem.

Hypotéku už má přes sto tisíc rodin, zpravidla těch bohatších. Čtyřčlenná rodina dostane milionovou hypotéku při čistém příjmu okolo dvaceti tisíc. Banky kvůli zájmu o bydlení čekají dalších 20 až 30 tisíc klientů. „Letos chceme prodat 700 bytů, loni to bylo 580. Není žádný signál, že by se trh zastavil,“ uvádí šéf bytové divize Skanska Jiří Poletín.

