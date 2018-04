Současná krize: dopouštíme se stejných chyb jako před 80 lety

, aktualizováno

Krize ve finančním sektoru se nám postupně přelila také do ostatních sfér ekonomiky a již málokdo dnes pochybuje, že jsme v recesi. Situace se začíná porovnávat s velkou depresí ze začátku třicátých let a stále více se mluví o nejhorší recesi za posledních sto let.