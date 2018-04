Současná realita výplaty mateřské: sociálka matce dluží 50 tisíc

Mateřská je jediným příjmem čtenářky Michaely. Vlastně byla by, kdyby jí sociálka peníze posílala. Už několik měsíců ale peníze nepřišly a nevypadá to, že by se situace změnila. Až do zásahu redakce iDNES.cz.