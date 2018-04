Současným platebním kartám za pár let odzvoní

Možná to už nebude dlouho trvat a současné platební karty s magnetickým proužkem budeme považovat za staré a nepraktické. Časem je totiž úplně vytlačí nová, zajímavější technologie, založená na čipové aplikaci. Bankou, která již několik let kartu s čipovou aplikací nabízí, je Poštovní spořitelna. Její Maxkartu - platební kartu, která na sobě nese jak čip, tak klasický magnetický proužek (tzv. hybridní karta), využívá téměř 900 000 klientů.

Tato karta, kromě toho, že díky magnetickému proužku umožňuje provádět operace jako klasická platební karta (výběr z bankomatu, platba u obchodníka), nabízí ještě další funkci. Jedná se o tzv. elektronickou peněženku. Majitel Maxkarty si může tuto peněženku dobíjet a vybíjet (převedení peněz do nebo z běžného účtu) a využívat peněženku k platbám, které jsou mnohem rychlejší než v případě klasické platební karty s magnetickým proužkem. Platby z elektronické peněženky Maxkarty totiž nevyžadují žádné potvrzení PINem, ani ověření dostatku financí na účtu. Celá platba se tak zkrátí na pouhých pár vteřin.

Hledáte další informace o platebních kartách? Pak neváhejte a navštivte tuto SPECIALIZOVANOU SEKCI. Pochopitelně, zdaleka ne všechny obchody jsou vybaveny terminálem, který podporuje čipovou aplikaci Maxkarty. Poštovní spořitelna uvádí 5 000 obchodních míst, ve kterých je možné elektronickou peněženku použít. Kromě obchodní sítě je ovšem možné elektronickou peněženku použít na každé poště. Všechny pošty jsou totiž prakticky pobočkami Poštovní spořitelny. Zde může majitel Maxkarty elektronickou peněženku použít k platbě složenky nebo třeba k nákupu poštovních známek. Protože však elektronická peněženka nevyžaduje žádnou autorizaci, je snadné ji zneužít. Ovšem pouze do výše 500 korun. Větší transakci vám elektronická peněženka Maxkarty neumožní.

S poplatky za používání elektronické peněženky Maxkarty je to tak, že zatímco platba u obchodníka je zdarma, pak za převod finančních prostředků z účtu do peněženky a naopak zaplatíte 4 koruny.

Statistika Poštovní spořitelny ukazuje, že měsíčně je elektronickou peněženkou Maxkarty realizováno pouze 20 000 transakcí. Tento fakt také přispěje k tomu, že bude elektronická peněženka brzy zrušena.

Ptáte se, jak je na tom Maxkarta se standardem EMV? Maxkarta tento standard dosud nepodporuje. Přizpůsobit by se mu měla na podzim letošního roku.

Komerční banka startuje

První bankou ve střední Evropě, která byla certifikována mezinárodní asociací VISA pro vydávání čipových karet, je Komerční banka. Tato banka již také zahájila migraci sítě svých obchodních míst na čipovou technologii a koncem loňského roku vydala v rámci pilotního programu několik desítek čipových karet. Každý nový bankomat, který uvedla KB do provozu od prosince 2002 (v roce 2003 by mělo přibýt kolem stovky nových bankomatů, tedy stejně jako v roce 2002), je uzpůsoben pro čipovou technologii. Rozeběhla se již také transformace starých bankomatů. Oficiálně vydávat čipové karty by KB měla začít během prvního čtvrtletí letošního roku.

Jaké další funkce budou mít čipové platební karty KB není dosud jisté. Obecně se však čipovým kartám jakékoli banky nabízí několik základních možností, které budou moci v budoucnu využít za předpokladu, že jakoukoliv novou funkci je možné zaimplementovat do čipové aplikace již existujících karet. Majitel čipové karty přitom nebude muset kvůli novým funkcím karty provést sebemenší operaci nebo snad absolvovat návštěvu pobočky banky.

Možné funkce čipových karet jsou následující:

Jaké jsou výhody čipových karet? možnost modifikace nových funkcí platebních karet (elektronický podpis, elektronická peněženka apod.) větší bezpečnost – údaje z čipové karty není možné zkopírovat (magnet. proužek současných karet zkopírovat možné je) menší náchylnost na poškození oproti současným kartám s magnetickým proužkem

1/ Věrnostní program – banka může nasmlouvat s jakoukoli společností určité výhody na bázi co-brandovaných karet. Mohou to být například slevy v obchodech konkrétních firem, na čerpacích stanicích apod.

2/ Elektronický podpis – možnost potvrzení transakcí, které to vyžadují – hotovostní výběry na pobočkách apod.

3/ Elektronická peněženka – její funkci jsme si již přiblížili na případu Maxkarty

4/ Možnost změny PINu – držitel čipové karty bude mít možnost si zvolit například stejný PIN, jaký používá u jiného typu autentizace (SIM karta mobilního telefonu atd.)

Komerční banka odhaduje, že úplný převod současných platebních karet na karty čipové bude uskutečněn do tří let. Mezník, do kterého jsou všechny tuzemské banky povinny vydávat čipové karet, představuje rok 2005. Jedná se o nařízení ze strany asociací VISA a Mastercard. Faktem je, že tento termín byl již několikrát posunut, takže je možné, že ani rok 2005 nebe konečnou hranicí.

ČSOB nezůstala stranou

Druhou bankou, která rovněž získala EMV certifikát od asociace VISA a vstoupila tak do světa čipových karet, je ČSOB. Tato banka již také uskutečnila první transakci na svém prvním čipovém terminálu, který je umístěn v pražském obchodě Marks & Spencer. ČSOB se tímto způsobem představila obchodníkům jako další banka, která je připravena jim nabídnout schopnost přijímat platby provedené čipovými kartami.

Čipové karty začne ČSOB vydávat již v květnu letošního roku, přičemž do konce roku 2004 jich předpokládá vydat přes půl milionu. Rovněž bankomaty, které budou akceptovat čipové karty, začne ČSOB instalovat již v tomto roce.

Pokud vás zajímá, jak vidí svou blízkou budoucnost z pohledu na čipové karty ostatní banky, pak:

Česká spořitelna spatřuje určitý problém v nutnosti úpravy celého svého systému před tím, než bude čipové karty vydávat (bankomaty, terminály, vnitřní systémy banky). Z tohoto důvodu není podle názoru banky pravděpodobné, že by čipové karty začala Česká spořitelna vydávat před začátkem roku 2005.

HVB Bank uvádí, že EMV certifikaci a následné vydávání čipových karet hodlá realizovat do konce roku 2005.

podle Citibank nelze očekávat zavádění čipových karet v horizontu letošního roku.

Raiffeisenbank o sobě tvrdí, že je teprve na začátku přípravy celého projektu zavádění čipových karet. Rozhodně však hodlá postupovat podle nařízení karetních asociací, které určují termín pro zavedení čipových karet.

Union banka Co je EMV standard? Jedná se o standard vyvinutý asociacemi VISA a EC/MC, který sjednocuje podmínky pro čipové aplikace. Díky tomuto standardu nebudou mít banky takové čipové karty, které by nebyly schopny vzájemně akceptovat. začne s přípravou vydávání čipových na jaře letošního roku. První hybridní karty (karty jak s magnetickým proužkem, tak s čipem) by měly být vydány do konce roku 2003.

Živnostenská banka plánuje EMV certifikaci, transformaci svých bankomatů a zavádění terminálů, schopných akceptovat čipové karty, do roku 2003. S čipovými kartami bychom se v případě této banky měli setkat v roce 2004. V tomto roce jich plánuje Živnostenská banka vydat 10 000 kusů.

GE Capital Bank je v současné době ve stádiu, kdy o EMV certifikaci jedná. Zavést karty s čipem hodlá čipy . Bankomaty tedy nebude nutné upravovat – postačí aktivovat čtečky čipové aplikace. E Capital Bank, které jsou standardně vybaveny hybridními čtečkami umožňující akceptaci jak karet s magnetickým proužkem tak karet s. Bankomaty tedy nebude nutné upravovat – postačí aktivovat čtečky čipové aplikace. nejpozději v roce 2005. V letošním roce již údajně probíhá příprava technologií pro jejich zavedení. Pozitivně vypadá situace z pohledu na bankomaty G

eBanka očekává, že získá EMV certifikaci ve třetím až čtvrtém čtvrtletí letošního roku, čemuž by okamžitě mělo následovat vydávání čipových karet. Do konce roku 2004 by pak čipovou kartu mělo získat několik set tisíc klientů eBanky. Podobně, jako v případě GE Capital Bank, jsou bankomaty eBanky v podstatě na čipové karty uzpůsobeny. Tuto funkci je třeba pouze aktivovat. K aktivaci bankomatů pro čipové aplikace by mělo dojít již letos v létě.

Do dvou let běžný standard

Čipové karty jsou platebním prostředkem, který nikoho z nás nemine. Je jasné, že ačkoli se s nimi setkáme již do půl roku, není možné očekávat, že v krátkodobém horizontu bude možné tímto typem karet kdekoli vybírat hotovost nebo snad platit v obchodech. Doba, kdy bude možné docela zapomenout na magnetický proužek, je ještě pár let před námi, a proto banky nejprve vyrukují s kartami hybridními. Jedná se o karty, které na sobě ponesou jak čip, tak magnetický proužek, aby jejich uplatnění bylo v daný moment co nejširší.

Co si myslíte o čipových kartách? Zaujaly vás podmínky, které čipová aplikace slibuje, nebo byste raději zůstali pouze u magnetického proužku? Těšíme se na vaše názory.