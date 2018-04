Soudní výlohy nemusí zruinovat váš rozpočet

Pojištěním chráníte své právní zájmy

Řešením, jak předejít výdajům způsobeným soudním řízením, je uzavřít pojištění právní ochrany. Je to pojistný produkt, jehož cílem je uchránit klienty před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů a s tím spojených finančních nákladů. Pojistnou událostí se stane situace, kdy klient potřebuje právní pomoc.





pojištění právní ochrany kryje - poplatky a náklady na soudní řízení

- soudní výdaje a náklady

- náklady na právního zástupce, soudního znalce a svědky

- výdaje protistrany, které musí pojištěný uhradit v důsledku rozhodnutí soudu

- náklady donucovacího výkonu práva

- cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné)

druhy pojistných produktů pojištění právní ochrany Řidiči: ochrana pojištěné osoby uvedené v pojistné smlouvě (řidiče), vztahuje se na škody jemu vzniklé. Nejvíce jej využijí řidiči z povolání.

Vlastník vozidla: pojistný produkt chrání jak vlastníka, držitele a řidiče auta, který je uveden v pojistné smlouvě, tak spolucestující osoby v pojištěném vozidle.

Rodina: právní ochrana rodiny například v případech událostí, které pojištěným mohou nastat jako cyklistům, chodcům, cestujícím v hromadné dopravě, a dále v případech souvisejících s jejich movitým majetkem (kromě motorových vozidel).

Nemovitosti: právní ochrana vlastníků či nájemců nemovitostí v případě právních problémů souvisejících s pojištěnou nemovitostí, která slouží k soukromému účelu.

Podnikatelé: pojistný produkt pro ochranu drobných podnikatelů při událostech, které souvisí s jejich podnikatelskou činností, přičemž předmět podnikání musí být uveden ve smlouvě

Pracovněprávní spory: pojistný produkt poskytuje právní ochranu výhradně při plnění povinností z pracovněprávních vztahů, pojištění je určeno například pro řešení sporů, které mohou vzniknout při komplikacích s odškodněním pracovního úrazu.

Úraz: právní ochrana pro případy problémů souvisejících s úrazem.



Může se to stát i vám

Pojištění zajistí právní ochranu v mnoha oblastech života - od běžného soukromého rodinného života přes motorismus a zaměstnání až po podnikání. Podle oblasti a sjednaného rozsahu pojištění je právní ochrana pojištěným poskytována například při uplatnění nároků na náhradu škody, kterou jim způsobil někdo jiný. Pojišťovna poskytne ochranu i při obhajování klienta v přestupkovém nebo trestním řízení pro nedbalostní trestný čin nebo přestupek či při hájení jejich oprávněných zájmů v různých právních sporech.

Pojištěním právní ochrany si můžete efektivním způsobem zajistit spolehlivé právní zázemí a zbavíte se obav z nákladů za právní služby.



Příklad č. 1

Necháte si v čistírně vyčistit nový oblek. Při přebírání zjistíte, že je poškozený. Zaměstnanci čistírny však odmítají převzít odpovědnost za škodu a tvrdí, že oblek jste jim do čistírny s vadou už předali. Znalecký posudek však prokáže, že škodu na obleku způsobili opravdu při chemickém čistění. Svého nároku na náhradu škody se musíte domáhat soudně. Pojištění právní ochrany vám právě v těchto i podobných situacích pomůže domoci se vašich práv.



Příklad č. 2

Uklouznete na zledovatělém chodníku, utrpíte úraz, který vás na několik týdnů vyřadí z práce. Osoba odpovědná za udržování chodníku odmítá uznat svou odpovědnost. Nárok na náhradu škody tak opět musíte vymáhat soudně.



Příklad č. 3

Může se vám stát, že s vámi zaměstnavatel okamžitě zruší pracovní poměr z důvodu, který neodpovídá ustanovením zákoníku práce. V případě, že máte sjednáno pojištění právní ochrany v pracovněprávním vztahu, máte právo na právní ochranu v případě všech sporů vzniklých v důsledku porušení pracovněprávních vztahů se zaměstnavatelem.



Příklad č. 4

Představte si, že jako řidič s uzavřeným pojištěním právní ochrany utrpíte úraz a požádáte pojišťovnu, u které máte sjednáno úrazové pojištění, o příslušné pojistné plnění. Pojišťovna ho však odmítne vyplatit. I v tomto případě máte nárok na právní ochranu.

Specialistou na pojištění právní ochrany je pojišťovna D.A.S.

V České republice nabízí pojištění právní ochrany jen několik pojišťoven. Komplexní portfolio produktů pojištění nabízejí dvě: D.A.S. pojišťovna právní ochrany a Kooperativa.



Pojišťovna UNIQA nabízí pouze produkt pro majitele vozidel.



U České pojišťovny je pojištění právní ochrany součástí několika produktů, například cestovního pojištění, pojištění asistence pro dům a byt a v rámci asistence při pojištění motorových vozidel. Právní ochrana u cestovního pojištění se pohybuje od 20 tisíc do 200 tisíc korun, v případě asistence v oblasti bydlení do 30 tisíc a u asistence při pojištění vozidel do 2 000 eur.



D.A.S. pojišťovna právní ochrany



Základní pojistné produkty Stručný popis Pojistná částka pro každý pojistný případ Roční pojistné Pojištění právní ochrany pro vlastníka vozidla předmětem pojištění je prosazování právních zájmů souvisejících s pojištěným vozidlem 500 000 korun za 1 osobní automobil - od 1 800 do 2 100 korun

za 1 nákladní automobil - od 2 500 do 5 000 korun Pojištění právní ochrany pro řidiče vozidla určeno pro osoby, které často řídí různá vozidla, a to i vozy svého zaměstnavatele, obchodního partnera, z půjčovny apod. 500 000 korun pro 1 osobu - 1 300 korun Pojištění právní ochrany v případě úrazu je určeno pro pojistníka i celou jeho rodinu 500 000 korun 500 korun pro celou rodinu Pojištění právní ochrany v pracovněprávním vztahu pojištěný zaměstnanec má právo na právní ochranu výhradně při událostech, které mu vzniknou v rámci plnění povinností z pracovněprávních vztahů 500 000 korun pro 1 osobu - 1 500 korun Pojištění právní ochrany rodiny zajišťuje právní ochranu osobám a rodinám v běžném soukromém životě 500 000 korun 2 000 korun pro celou rodinu Pojištění právní ochrany nemovitosti určeno pro vlastníky a nájemce nemovitostí, které jsou užívány k soukromému, nevýdělečnému účelu 500 000 korun podle výměry v m2 od 1 000 do 4 000 korun Pojištění právní ochrany podnikatele pro menší podnikatelské subjekty

právní ochrana při událostech souvisejících s podnikatelskou činností 500 000 korun výše pojistného se stanoví např. podle druhu vykonávané podnikatelské činnosti, podle počtu zaměstnanců

Pojišťovna Kooperativa

Základní pojistné produkty Stručný popis Pojistná částka pro každý pojistný případ Roční pojistné Varianta ŘIDIČ chrání právní zájmy řidiče cizího osobního motorového vozidla 500 000 korun 1 000 korun (v kombinaci s variantou AUTO nebo RODINA - 700 korun) Varianta AUTO chrání každého, kdo oprávněně řídí vozidlo nebo je jím přepravován jako cestující 500 000 korun 1 700 korun za každé pojištěné auto (v kombinaci s variantou ŘIDIČ nebo RODINA - 1 200 korun) Varianta RODINA ochrana v oblastech soukromoprávních i pracovněprávních sporů, pojištění se vztahuje na celou rodinu pojištěného žijící s ním ve společné domácnosti 500 000 korun 1 700 korun