Soudy berou do rukou peníze ve fondech

Velmi dobře dopadla první emise vládních eurobondů, dluhopisy v Evropě i USA reagovaly růstem i na zveřejnění inflace v USA, které posunulo očekávání o zvýšení úrokových sazeb. K tomu se dařilo i akciovým trhům, které zajistily vysoké výkonnosti akciovým fondům. Doma jim pomohly vysoké ohlášení dividendy, v zahraničí dobré údaje o nezaměstnanosti a spotřebitelské důvěře.

Přes příznivé výsledky trhů byl zájem investorů o podílové fondy mizivý. Příliv prostředků do podílových fondů dosáhl celkově pouze 47,2 mil. Kč. Zápornou bilanci domácích fondů, z nichž odteklo 135 mil. Kč, musely vyrovnávat investice do zahraničních fondů. Čisté prodeje fondů KBC dosáhly 106 mil. Kč, u fondů ze skupiny ING 76 mil. Kč. U fondů ING překvapil vysoký příliv prostředků do dluhopisového fondu ING Český fond obligací (+43,9 mil. Kč) a do ING Českého akciového fondu (+17 mil. Kč). Domácí akciové fondy příliš pozornosti nezískaly, neboť do akciových fondů ze statistiky UNIS přibylo nízkých 2,9 mil. Kč.

Stejný obrázek, jako již několik měsíců, můžeme vidět u dluhopisových fondů. Z nich peníze stále ve velkém odtékají. Z domácích dluhopisových fondů odteklo v minulém týdnu 152 mil. Kč. K tomu se přidal odliv 21 mil. Kč ze smíšených fondů a tradiční skupina fondů peněžního trhu již nedokázala obrátit výsledek za domácí fondy do kladného teritoria. To bylo dáno tím, že ISČS Sporoinvest získal sice 166,9 mil. Kč, což však bylo oproti minulým týdnům přibližně o 100 milionů méně.

Fondy KBC tento týden získaly také méně, než na kolik jsme byli zvyklí z dřívějška. Dva zajištěné fondy v aktuální nabídce získaly každý „pouze“ 15 mil. Kč, když standardní prodeje v předchozích nabídkách dosahovaly týdně okolo 40 mil. Kč na fond.

Brzy bychom se již měli dočkat v pořadí druhého zajištěného fondu České spořitelny. Pro tu vytváří fondy rakouská společnost Erste Sparinvest. Problémy se čekáním na začátek upisovacího období má na svědomí nový zákon o kolektivním investování. Je zde stanovena dvouměsíční lhůta, která musí uplynout mezi předáním dokumentů Komisi pro cenné papíry a veřejnou nabídkou cenných papírů fondu. U investičních společností byla patrná snaha urychlit tento proces (zvláště u zajištěných fondů je

Vyzkoušejte si své schopnosti portfolio manažera v nové Investičnéí hře o Škodu Octavii

důležité rychle reagovat na podmínky na trhu a ve velmi krátkém čase upsat potřebný kapitál pro vytvoření fondu), ovšem zde narazily na stanovisku Komise pro cenné papíry. Ta sice uznala, že nyní je tento proces delší než při předchozím licencování, nicméně odmítla, že by mohlo dojít ke zkrácení této lhůty, která je dána evropskou směrnicí.

Nový fond ESPA ČS zajištěný fond 2 bychom tak měli mít možnost nakupovat od 7. července, kdy uplyne zmíněná dvouměsíční lhůta. Fond bude navázán stejným dílem na tři světové indexy: DJ EuroStoxx 50, S&P 500 a Nikkey 225. Konkrétní informace o fondu vám přineseme v dalších komentářích.

Zajímavou novinku zveřejnila investiční společnost AKRO. Té totiž soud předběžným opatřením zakázal odkupování podílových listů fondů AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividend. Důvodem je spor o výši odměny předchozím právním zástupcům společnosti AKRO, kteří společnost zastupovali v souvislosti se sporem o náhradu škody za pochybení depozitáře (více ZDE). Ti požadují celkem 6,4 mil. Kč. Zajímavější než důvod sporu jsou kroky soudu, který zakázal odkupování podílových listů. V historii by to byl ojedinělý případ a i AKRO se domáhá toho, že soud nemůže omezit právo podílníků. Ani zákon o kolektivním investování toto neumožňuje. To mohou učinit pouze investiční společnost, nucený správce nebo Komise pro cenné papíry.

Obchodování podle UNISu

Uplynulý týden se vydařil akciovým a smíšeným fondům. Fond ČPI ropného a energetického průmyslu si připsal +2,15 %, ISČS Eurotrend +1,77 % a trojici nejúspěšnějších doplňuje IKS Světových indexů s +1,22 %. Dobré výsledky zaznamenaly i fondy fondů: ISČS Globaltrend +1,71 % a IKS Fond fondů +1,20 %.

Aktuální kurzy domácích podílových fondů naleznete ZDE

Většina velkých dluhopisových fondů skončila v červených číslech, a tak radost podílníkům přinesly hlavně rizikovější dluhopisové fondy IKS Plus bondový +0,79 %, ISČS Trendbond +0,44 %, kterým nejvíce přispěla situace v Polsku, kde došlo k růstu dluhopisů, a ISČS ČS korporátní dluhopisový +0,27 %.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI F. ropného a energ. pr. 2,15% ČPI F. nové ekonomiky -1,53% ISČS EUROTREND 1,77% ČPI globál.značek -0,22% IKS Světových indexů 1,22% Živnobanka akciový fond -0,16% Dluhopisové IKS Plus bondový 0,79% Živnobanka obligační fond -0,28% ISČS TRENDBOND 0,44% ISČS SPOROBOND -0,18% ISČS ČS korp. dluhopisový 0,27% ČPI F. státních dluhopisů -0,11% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND 1,71% IKS Fond fondů 1,20% Peněžního trhu ČPI Peněžní 0,05% IKS Peněžní trh 0,02% ISČS SPOROINVEST 0,04% Živnobanka Sporokonto 0,02% ČSOB výnosový 0,03% Smíšené ČSOB středoevroproský 1,16% J&T OPPORTUNITY CZK -0,76% ČSOB Křišťálový fond 1,02% Živnobanka růstový fond -0,19% Živnobanka dynamický 0,93% ČPI Smíšený OPF -0,02% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 166,9 IKS Peněžní trh -132,0 IKS Balancovaný 3,2 ISČS SPOROBOND -73,6 IKS Světových indexů 1,7 IKS Dluhopisový -49,5

Zdroj: UNIS ČR