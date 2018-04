Soudy končí trápení českých fondů

Žaloby proti fondům končí

Příznivou novinkou je další rozhodnutí soudu, které umožní otevření dalších investičních fondů a jejich přeměnu na otevřené podílové fondy. V případě fondů Křišťálový IF a IF obchodu, cestovního ruchu a služeb soud zamítl žaloby minoritního akcionáře Jana Vokrouhleckého a potvrdil tak rozhodnutí valných hromad o přeměně fondů. Fondy se přemění na podílové s názvy 1.IN – Křišťálový fond a 1. IN - Fond obchodu. Obdobně jako minulý týden soud zamítl žalobu napadající výmaz investičního fondu z Obchodního rejstříku (při přeměně na otevřený podílový fond, který nemá právní subjektivitu). Tentokrát u fondu IF Bohatství. Skupině ČSOB Asset Management (pod kterou spadají ČSOB investiční společnost a PIAS) tak už zbývá pouze žaloba u fondu KVANTO. Rozhodnutí soudu ohledně fondu 1.IN Restituční jsme popisovali minulý týden v tomto článku.

K dalším novinkám můžeme zařadit „odkryté karty“ společnosti J&T Asset Management ohledně slučování jejích fondů. Plánem společnosti je sloučit fondy J&T i fondy další dceřinné společnosti investAGe do jednoho fondu J&T Perspektiva. Do konce října by se tak měly ve dvou fázích sloučit J&T fondy International, Fond Plus, YSE akcionářů, Euro růstový, COOP Prosperita, Perspektiva – A, Perspektiva - P a fondy investAGe 2000 a investAGe AG7 do fondu J&T Perspektiva (bývalý investAGe Agb fond). Z celkem deseti fondů se tak stane jeden fond s majetkem přesahujícím jednu miliardu korun.

Výsledný fond složený z různorodých fondů (akciových, smíšených i peněžního) bude smíšeným fondem, avšak k jeho investiční strategii se J&T zatím příliš nevyjádřila, snad jen tak, že ji nebude mít pevně stanovenou. J&T by po skončení této operace měla mít v portfoliu ještě dva fondy Opportunity, jeden denominovaný v českých, druhý ve slovenských korunách. Důvodem těchto změn je levnější správa, ale především změna orientace společnosti J&T na movitější privátní investory.

Rovněž skupina J&T nemá dosud vyřešenu přeměnu investičních fondů, která má být podle současných zákonů dokončena do konce tohoto roku. Jedná se o fondy IF Energetiky a investiční fondy Profit a Newton.

Dluhopisové fondy v červených číslech

Nejhůře se za poslední týden vedlo dluhopisovým fondům, i když už ceny dluhopisů nebyly v důsledku minima domácích událostí pod vlivem zahraničních trhů. Tentokrát plně převažovaly informace a dění v naší ekonomice. Ceny podpořila příznivá hodnota inflace, kdy jsme se poprvé od začátku roku ocitli v kladných číslech (+0,3 % v červnu meziročně). Na druhou stranu velké obavy obchodníkům způsobila aukce vládních dluhopisů. Dluhopisů za 14 miliard korun s kupónem 2,90 % a splatností v roce 2008 se podařilo na trhu umístnit jen za 6,6 mld. Kč.

Neúspěch je vysvětlován několika faktory (mezi nimi např. pokračujícím poklesem na zahraničních trzích, nižší prázdninovou aktivitou nebo nejistotou o osudu vládní reformy veřejných výdajů), nicméně faktem zůstává, že následná korekce zanechala na cenách dluhopisů znatelný šrám. Všechny dluhopisvé fondy skončily se zápornou týdenní výkonností, až na dvě výjimky, kterými jsou IKS Plus bondový (+0,2 %) a ISČS Trendbond (+0,17 %).

Ceny vládních obligací v ČR, Polsku a Maďarsku

Zdroj: Commerzbank

Jejich specialitou jsou dluhopisové trhy ve střední Evropě (Polsko, Maďarsko), z čehož mají dosahovat vyšších výnosů než ostatní fondy zaměřené především na české dluhopisy, byť za cenu vyšší volatility. To se přesně projevilo v uplynulém týdnu. O vývoji na dluhopisových trzích vypovídá i uvedený graf. Ten ilustruje např. problémy v Maďarsku, kde centrální banka bojuje o udržení kurzu forintu v daném fluktuačním pásmu. Investoři proto v současnosti raději volí polské dluhopisy, kde je situace stabilnější a očekává se uvolnění monetární politiky. Z porovnání inflace a úrokových sazeb vyplývá, že polská centrální banka byla dosud mnohem restriktivnější než česká nebo maďarská.

Lépe se dařilo akciovým fondům, nejlépe se v týdenním žebříčku umístnil fond AKRO mezinárodní akciový s 3,45 %. Druhý skončil ISČS Sporotrend (+3,2 %), který je na ročním horizontu stále nejlepším fondem s takřka 18 %. Pomalu ho začínají dotahovat sektorové fondy ČP Investu – fond farmacie a biotechnologie (+12,6 %) a fond nové ekonomiky (+9,5 %).

U peněžních fondů jsme byli svědkem záporné výkonnosti u fondů nejúspěšnějších v ročním horizontu. AKRO Obligace a další tři fondy, které čeká slučování, skončily v červených číslech (peněžní fondy skupiny ČSOB, J&T a 1.IN). Pravděpodobně nebude mnoho fondů, které v letošním roce dosáhnou výkonnosti nad tři procenta.

Obchodování podle UNISu

Prodejně se fondům příliš nedařilo. Čisté prodeje za UNIS sice přesahují 400-milionovou hranici, avšak 108 mil. Kč připadá na fondy pro institucionální klienty. Nejvíce lákaly opět dluhopisové fondy, ale ani rizikovější a akciové fondy nezůstaly úplně bez povšimnutí. IKS fond fondů a IKS světových indexů si oba připsaly více jak 2,6 mil. Kč. Celkově však u akciových fondů pokračuje a převládá odprodej podílových listů – za týden představují čisté prodeje 7,7 milionů korun v záporu.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové AKRO mezinárodní akciový 3,45% ČPI Fond ropného a energet -0,70% ISČS SPOROTREND 3,23% ČSOB světový akciový -0,67% J&T AM EURO 2,49% ČSOB evropský akciový -0,52% Dluhopisové IKS Plus bondový 0,20% 1.IN Dluhopisový fond -0,86% ISČS TRENDBOND 0,17% ISČS BONDINVEST -0,47% ČPI korp. dluhopisů -0,04% ČSOB nadační -0,41% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND 3,54% 1.IN Fond fondů 3,02% IKS fond fondů 2,33% Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,04% AKRO OBLIGACE -0,15% ČSOB výnosový 0,04% ČSOB český peněžní trh -0,03% IKS Dividendový 0,03% J&T AM Perspektiva P -0,02% Smíšené IKS balancovaný 2,51% 1.IN Fond bohatství -0,81% AKRO mezinárodní balancovaný 2,02% 1.IN PIF -0,76% AKRO Výnosový 1,99% 1.IN Výnosový fond -0,56% Čisté prodeje mil. Kč ČSOB výnosový 230,0 IKS Dividendový -125,3 ISČS SPOROBOND 162,2 1.IN Restituční fond -10,4 Živnobanka obligační fond 76,4 J&T AM Perspektiva A -10,3

Zdroj: UNIS ČR