Češi v práci prosurfují stále víc času. Prohřešek může být citelný

Prokládat plnění pracovních úkolů počítačovou hrou, soukromými e-maily či čtením zpráv na internetu. Takové kratochvíle jsou blízké většině českých zaměstnanců. Alespoň podle průzkumu IT společnosti truconneXion, která firmám prodává systémy na monitorování zaměstnanců při práci na firemních počítačích.

Z jejích dat vyplynulo, že v roce 2013 tuzemští pracovníci strávili zábavou na firemním počítači v průměru 50 minut z denní pracovní doby. Je to o minutu déle, než firma naměřila o rok dříve.

Jak zaměstnanci zneužívají IT (podíl v %) Sociální sítě 24 E-mail k soukromým účelům 23 On-line komunikace 15 Soukromé on-line nákupy 14,8 Sledování on-line multimédií 12 Stahování multimediálního obsahu 5 Hraní her instalovaných na PC 1,2 Zdroj: truconneXion

TruconneXion tak spočítal, že v případě průměrné mzdy v Česku firmy ročně tratí 31 424 korun na jednoho pracovníka.

Průměrná ztráta na zaměstnance a rok (v Kč) 2011 29 554 2012 29 736 2013 31 424

„Tyto částky vynaložily firmy na mzdových prostředcích, aniž by byly podloženy reálnou prací. Ročně je tato částka tedy o více než šest tisíc korun vyšší, než byl loni průměrný měsíční plat v Česku,“ říká Martin Hnízdil, manažer společnosti truconneXion.

Navíc se podle něj soukromé aktivity postupně přesouvají z klasických počítačů na mobilní zařízení, která zatím nejsou monitorována. „Ano, největším rizikem budou pro firmy chytré telefony a tablety, které často nahrazují počítače a nejsou zpravidla monitorovány,“ dodává Hnízdil.

Vůbec nejčastější nepracovní aktivitou na firemních počítačích jsou sociální sítě, jako je třeba Facebook. Z průměrných 50 minut ukously 12 minut. Dalšími neřestmi jsou soukromé e-maily, on-line komunikátory, jako jsou ICQ či Skype, zpravodajské portály a hry.

Většina zaměstnavatelů se shodne, že zhruba 20 minut denně se pro uvolnění a nabrání sil dá tolerovat, navíc se míra benevolence různí podle oboru a pracovní pozice. V některých firmách berou ale větší prohřešky jako zanedbávání pracovních povinností, což může skončit i výpovědí. Přísnější režim panuje třeba v bankách, auditorských či výrobních firmách. Kreativní nebo IT firmy to tolik nesledují.

„Neřešíme to vůbec. Naopak naši lidé hledají inspiraci a nápady, tudíž musí vědět, co se kolem nich děje, a to nejen v reálném světě, ale také v kyberprostoru. Takže v tomto ohledu žádná pravidla na používání počítačů opravdu nemáme,“ říká Martin Charvát, kreativní ředitel a spolumajitel reklamní agentury Konektor.