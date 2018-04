Soukromé VŠ ještě přijímají studenty

Většina soukromých vysokých škol nabízí ekonomické obory, studium podnikání, bankovnictví a managementu, ale je možné studovat i právo, společenské vědy, cestovní ruch, mezinárodní vztahy, veřejnou správu, informatiku, pedagogiku, zdravotnictví, psychologii, restaurování, literaturu, tvůrčí psaní nebo teologii. Poplatky za studium se pohybují zhruba od 15 do 60 000 korun za semestr a jejich výše závisí na požadovaném oboru a typu studia.

Kombinované (dálkové) studium je většinou levnější než prezenční (denní). Soukromé vysoké školy začaly vznikat od ledna 1999, kdy jejich zakládání umožnil vysokoškolský zákon. Jejich provozovatelé musí svůj záměr obhájit před Akreditační komisí, která se detailně zabývá především studijními programy, a také před ministerstvem školství. To nejdříve přezkoumá, zda škola bude mít dostatečnou kapacitu učeben, dost peněz na výuku atd., a poté vydá státní souhlas s provozem školy.

Doposud získalo akreditaci dvacet sedm institucí, z nichž většina poskytuje takzvané neuniverzitní studium. To znamená, že výuka je zaměřena praktičtěji a školy nabízejí tříleté bakalářské programy. Magisterské studium umožňují pouze na Literární akademii ­ Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého, Vysoké škole hotelové a Mezinárodním baptistickém teologickém semináři Evropské baptistické konference. Ten získal státní souhlas jako zatím poslední škola letos v dubnu a pro školní rok 2002/2003 má již naplněnou kapacitu. Stejně tak už letos nepřijímá Institut restaurování a konzervačních technik v Litomyšli.

Podrobnější informace o studijních programech a oborech, výši školného, požadavcích při přijímacích zkouškách, obsahu studia, spolupráci škol se zahraničními institucemi (např. Evropský polytechnický institut v Kunovicích umožňuje strávit část studia na podobně zaměřené škole v Irsku) a další podrobnosti získáte na internetových stranách jednotlivých škol nebo přímo na jejich studijních odděleních.



***



Termíny přijímacího řízení soukromých VŠ



Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Ovenecká 9/380, Praha 7, 170 00

tel. 02 / 33074536

fax. 02/33072083

e-mail: bivs@bivs.cz

http://www.bivs.cz

Termín podání přihlášek: 31. 8. 2002

Termín přijímacího řízení: 16.­17. 9. 2002



Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Osvobození 699, Kunovice, 686 04

tel/fax. 0632/549018,548 035

e-mail: epi@vos.cz

http://www.vos.cz/epi

Termín podání přihlášek: do začátku září 2002

Termín přijímacího řízení: 12. 9. 2002



Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.

Svídnická 506, Praha 8, 181 00

tel. 02/83850267

fax 02/8541905

e-mail: info@vsh.cz

http://www.vsh.cz

Termín přijímacího řízení: bakalářské studium 27. 8., magisterské studium 26. 8. 2002



Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vlkova 12, Praha 3, 130 00

tel. 02/22716747,22710263, 22714303

fax. 02/22720566

e-mail: info@vsfs.cz

http://www.vsfs.cz

Přihlášky přijímají ještě během srpna, termín přijímacích zkoušek oznámí uchazečům individuálně.



Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. T. G.

Masaryka 3, Karlovy Vary, 360 01

tel. 017/3226154, 155

fax. 017/3230665

e-mail: studijni@vskv.cz

http://www.vskv.cz

Termín podání přihlášek: do 31. 8. 2002

Termín přijímacího řízení: začátkem září



Vysoká škola podnikání, a.s.

Michálkovická 1810/181 Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00

tel. 069/522 81 11

fax. 069/522 81 99

e-mail: vsp@eco.cz

http://www.eco.cz

Přihlášky je třeba podat minimálně týden před termínem zkoušek.

Termíny přijímacího řízení: 5. 8., 26. 8., 18. 9. a 26. 9. 2002



ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola

Tř. V. Klementa 869, Ml. Boleslav, 293 60

tel. 0326/819 404, 819403

fax. 0326/814505

e-mail: vysoka.skola@skoda-auto.cz; renata.hamsova@skoda-auto.cz

http://skoly.skoda-auto.cz

Termín podání přihlášek: 16. 8. 2002

Termín přijímacího řízení: 3. 9. 2002



Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého), s.r.o.

Malovická 2751, Praha 4, 141 00

tel. 02/72773045, 2003

fax. 02/72763020

e-mail: lit-akad@lit-akad.cz

http://www.lit-akad.cz

Termín podání přihlášek: 2. 9. 2002

Termín přijímacího řízení: 16.­ 19. 9. 2002



VŠ cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o.

Senovážné nám. 23, Praha 1, 110 00

tel. 02/241 426 84

fax. 02/241 426 81

e-mail: info@vscrhl.cz

http://www.nfhr.cz

Termín přijímacího řízení: 6. 9. 2002



Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.

Lindnerova 575/1, Praha 8, 180 00

tel. 02/84840027, 84841027

fax. 02/84841028

e-mail: mailto:info@svses.cz

http://www.svses.cz

Termín podání přihlášek: do 31. 8. 2002

Termín přijímacích pohovorů: 13. 9. 2002



Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Masná 13, Praha 1, 110 00

tel/fax. 02/24812328

e-mail: vso-praha@seznam.cz

http://www.vso-praha.cz

Termín podání přihlášek: 15. 9. 2002

Termín přijímacího řízení: 16. 9. 2002



Akademie STING, o.p.s.

Stromovka 1, Brno, 637 00

tel/fax. 05/41220334

e-mail: akademie@sting.cz

http://www.sting.cz

Termín podání přihlášek: 16. 8. 2002

Termín přijímacího řízení: 28.­30. 8. 2002



Pražský technologický institut, o.p.s.

Choceradská 13/2600, Praha 4, 141 38

tel/fax. 02/72765276 tel. 02/72773110

e-mail:pti@pti.cz

http://www.pti.cz

Termín přijímacího řízení: 26. 9. 2002



Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s.

Dubečská 900/10, Praha 10-Strašnice, 100 31

tel. 02/74815044

fax. 02/74821233

e-mail: evropskyinstitut@hotmail.com

http://www.sweb.cz/evropskyinstitut

Termín podání přihlášek: 30. 8. 2002

Termín přijímacího řízení: 16.­ 20. 9. 2002



Vysoká škola Jana Ámose Komenského,o.s.

Tržiště 20, Praha 1, 118 43

tel. 02/57531476, 57532771, 57533861

fax. 02/57534054

e-mail: vsjak@vsjak.cz

http://www.vsjak.cz

Termín podání přihlášek: andragogika 31. 8. 2002, speciální pedagogika 31. 10. 2002

Termín přijímacího řízení: andragogika 4. 9. 2002, speciální pedagogika 5. 11. 2002



Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.

Čechyňská 19, Brno, 602 00

kontaktní adresa: Šujanovo nám. 1, Brno, 602 00

tel./fax 05/43216136

tel. kontaktní adresy: 05/ 43254856

e-mail:sekretariat@vske.cz

http://www.vske.cz

Termín podání přihlášek: 30. 8. 2002

Termín přijímacího řízení: 16.­ 20. 9. 2002



Anglo-americký institut liberálních studií, o.p.s.

sídlo: Na Výsluní 1336, Hradec Králové, 500 08

kont.adresa: Lázeňská 4, Praha 1-Malá Strana, 118 00

tel. 02/57530202

fax. 02/57532911

e-mail: info@aac.edu

http://www.aac.edu

Přihlášky je možné podávat průběžně, o termínech přijímacího řízení budou uchazeči informováni.



Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Hekrova 805, Praha 4-Háje, 149 00

tel/fax. 02/67913634,

tel. 02/83872348

e-mail:VIAP@VIAP.CZ

http://www.viap.cz

Termín podání přihlášek: 30. 7. 2002

Termín přijímacího řízení: 9.-11. 9. 2002



Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

Chomutovická 1443, Praha 11-Jižní Město, 149 00

tel/fax. 02/44910609

http://www.vsap.cz

Přihlášky přijímají průběžně.

Termín přijímacího řízení: 15. 8. a 12. 9. 2002



Vysoká škola ekonomie a managementu v Ústí nad Labem, s.r.o.

Národního odboje 766/17, P.O.BOX 5, Ústí nad Labem, 400 03

tel. 047/5603923, 5601370, 5522144

fax. 047/5600135

e-mail:info@mce.cz

http://www.mce.cz

Termín podání přihlášek: 15. 8. 2002

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium se nekonají.



Vysoká škola v Plzni, o.p.s.

Ledecká 35, Plzeň, 323 21

tel. 019/7534450

e-mail:mauritzova@svzs-plzen.cz

http://www.mujweb.cz/skolstvi/stranka

Termín podání přihlášek: 16. 8. 2002

Termín přijímacího řízení: 29. 8. 2002



University of New York in Prague, s.r.o.

Legerova 72, Praha 2, 120 00

tel. 02/24221281, 24221261

fax. 02/24221247

e-mail:unyp@unyp.cz

http://www.unyp.cz

Termín podání přihlášek: do začátku září

Termín přijímacího řízení: 23. 8., 3. 9., 12. 9. 2002 (další termíny je možné smluvit individuálně)



Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vltavská 14/585, Praha 5, 150 00

tel. 0800/555808 (informace)

e-mail: vsmie@vsmie.cz

http://www.vsmie.cz

Termín podání přihlášek: až do termínu zkoušek

Termín přijímacího řízení: 26. 8., 6. 9., 16. 9. 2002



Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Michelská 12/12, Praha 4, 140 00

Místo výuky: U Santošky 17, Praha 5, 150 00

tel. 02/41482427­8 (informace)

e-mail: info@smvvpraha.cz

http://www.smvvpraha.cz

Termín podání přihlášek: 15. 8. 2002

Termín přijímacího řízení: 22. 8., 9. 9. 2002



Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.

C. Boudy 1444, Kladno, 272 02

tel/fax. 0312/683 943

e-mail: info@svikladno.cz

http://www.svikladno.cz

Přihlášku je třeba podat 14 dnů před konáním přijímací zkoušky.

Termín přijímacího řízení: 15. 8. 2002