Vysoké školy mají obory, o které studenti stojí. Práci pak neseženou

Zajímavé tipy Filmová akademie Miroslava Ondříčka , Písek - přijímačky: 21. 6. (přihlášky do 31. 5.), 2. 9.(do 31. 8.), školné: 30 tisíc Kč/semestr, www.filmovka.cz

Literární akademie Josefa Škvoreckého , Praha - přijímačky: 20. 6. (přihlášky do 31. 5.) a 5. 9. (do 31. 8.), školné: denní studium 65 tisíc Kč/rok, kombinované 55 tisíc Kč/rok, www.literarniakademie.cz

Unicorn College , Praha, IT technologie, ekonomika a management - přijímačky: 30. 5., 26. 6., 27. 8., 5. a 25. 9. (přihlášky vždy dva dny předem), školné: 50 tisíc Kč/rok (česky), 78 tisíc Kč/rok (anglicky), www.unicorncollege.cz

Vysoká škola realitní institut Franka Dysona , Brno, oceňování nemovitostí - přijímačky nejsou, uzávěrka přihlášek 1. 6. u kombinovaného studia nutný minimálně rok praxe, školné: 25 tisíc Kč/semestr, www.fdyson.cz

Vysoká škola logistiky, Přerov - přijímačky nejsou, přihlášky do 30. 4., 17. 6. a 6. 9., školné: 38 tisíc Kč/rok, www.vslg.cz