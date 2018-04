Soutěž o MP3 přehrávač již má své výherce

Obcházet pohovory není žádný med, to vám poví každý, kdo jich pár absolvoval. A není to příjemné ani v situaci, kdy všechny probíhají relativně v mezích toho, co se od nich očekává. Což bývá velmi zřídka. Život je plný překvapení - a zdaleka ne vždy jde o překvapení příjemná. Chcete vědět, co všechno se může stát, když jdete žádat o práci? Chcete se pobavit či poučit zážitky našich čtenářů? Přečtěte si naše soutěžní příspěvky (odkaz v šedém boxu níže).

Jak probíhala naše soutěž "Nejhorší pohovor?"? Konala se od 22. srpna do 18. září 2005. Za každý týden byl vybrán ze strany MAFRA nejlepší příspěvek a odměněn cenou (výhrou) - přehrávačem MP3.

Posledním výhercem soutěže "Nejhorší pohovor" o MP3 přehrávač je Iva Vyskočilová se svým příspěvkem "S šéfem v posteli" (můžete si jej přečíst ZDE).