Soutěž o porsche startuje: rozdíl mezi prvním a posledním hráčem je 550 %

Že je hlavní výhra – automobil Porsche velkým lákadlem, bylo jasné od začátku. S denním přírůstkem kolem tisícovky účastníků přesáhl počet investorů číslo 15 tisíc a nadále roste. Zajímavostí je, že ačkoli byl počátkem týdne poměr mužů a žen 52,6 ku 47,4, na konci týdne to už bylo 73 mužů ku 27 ženám. Průměrný věk soutěžících je 27 let (na počátku týdne to bylo 30 let).

Výsledky mírně překvapí

Co se týče průběžných výsledků, nejvyšší týdenní zhodnocení se vyšplhalo až k hodnotě 358,85 %. Výhercem prvního notebooku za nejlepší týdenní výsledek se stal pan Josef z Teplic, jehož číslo účtu je 46 916.

Že investování do komodit není jen o ziscích, dokazuje i fakt, že ve ztrátě se zatím ocitlo přes 5 150 soutěžících. Přestože se toto číslo zdá vysoké, očekávali jsme, že investorů ve ztrátě bude mnohem více. O tom, že při nesprávném odhadu a velkém risku může u obchodování pákových produktů dojít ke ztrátě vyšší, než je účet investora, se mohl přesvědčit soutěžící číslo 37 600. Díky nešťastné shodě náhod se totiž dostal do ztráty 194,04 %. Je evidentní, že risk neznamená vždy zisk.

Ztráty 100 % a vyšší zatím "dosáhli" pouze tři obchodníci. Naopak zisk alespoň 10 % v prvním týdnu realizovalo 1 085 soutěžících, přes 50 % se dostalo 266 investorů a stoprocentní zhodnocení prostředků si připsalo 68 soutěžících.

Táhne EUR/USD a ropa

Nejoblíbenějšími instrumenty, které si obchodníci na soutěžních účtech k obchodování vybírají, jsou měnový pár EUR/USD (pondělí až středa) a ropa (ta vedla řebříček oblíbenosti ve čtvrtek a pátek) s průměrným počtem přesahujícím 2 000 obchodů za den. Velmi oblíbenými instrumenty jsou také zlato a měnové páry GBP/USD a USD/JPY. Nejméně obchodovanými instrumenty jsou naopak indexy, zejména japonský NIKKEI 225 a trochu překvapivě také domácí PX.

Nejvíce aktivních obchodníků se přihlašuje v Brně (zejména v pondělí až středu) a v Praze, což se dalo očekávat. O aktivitě obchodníků svědčí i největší počty denních obchodů u jednoho investora. Rekordem je 180 obchodů pana Dominika z Příbrami, zajímavým počtem se prezentoval pan Robert z Valašského Meziříčí (120 obchodů) nebo Blanka z Ústí nad Labem (105 obchodů).