Soutěž s X-Trade Brokers o Porsche Cayman začíná již dnes

Registrace je možná i v průběhu celé soutěže a jak dokázaly dřívější ročníky, k vysokému zhodnocení soutěžního účtu stačí i několik málo dnů. Kromě hlavní ceny se bude průběžně rozdělovat také několik komunikátorů HTC, který každý týden připadne nejlepšímu muži a ženě z Česka i Slovenska.

Výsledky na tréninkových účtech hodně napověděly, jakým způsobem se může letošní ročník soutěže vyvíjet. Největší část obchodů doposud probíhá na měnových párech, na kterých převládají spíše krátkodobé a rizikovější obchody. S přehledem nejobchodovanějším nástrojem byl doposud měnový pár EUR/USD, který figuroval ve 25 % všech obchodů.

S odstupem následovala ropa s desetinou všech pokynů a trojici nejobchodovatelnějších instrumentů uzavíralo zlato s téměř shodným objemem transakcí.

Největší volatilita byla doposud k vidění na trzích komodit, kde se dalo hodně získat, ale i hodně ztratit. Jedním z nejrizikovějších, ale také nejziskovějších instrumentů, se stal zemní plyn. Jeho cena dlouhou dobu ignorovala rostoucí trend ostatních komodit, ale během září prudce vzrostla, což využili někteří obchodníci k realizaci vysokých zisků.

Soutěžící, kterým se na tréninkových účtech doposud nedařilo, nemusí věšet hlavu. Ostrý začátek soutěže nuluje všechny dosavadní výsledky a počáteční úroveň virtuálního vkladu se již obnovila všem.



Soutěžní obchodní platforma spolu s dalšími informacemi k soutěži je pro zájemce k dispozici na stránkách http://www.xtb.cz/. Registrovat se mohou všichni Češi a Slováci starší 18-ti let, a to až do pátku 30. října.