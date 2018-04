Chcete odstartovat vlastní byznys? Využijte soutěže a inkubátory

K podnikání měl Roman Sterly vztah už na gymnáziu. S kamarádem kupovali učebnice a prodávali je ve škole. Rozhodnutí, že nechce být zaměstnancem, ale svým vlastním šéfem, přišlo na vysoké. "Uvědomil jsem si, že bych chtěl dělat něco svého, že bych byl nerad ve výsledcích omezen tím, co mi dovolí zaměstnavatel, ale jen svými schopnostmi," vzpomíná podnikatel, který vlastní největší českou sociální síť pro sportovce SportCentral.

Při studiu prošel třemi firmami z oblasti IT a internetového marketingu. "Ty jsem si vybral cíleně, abych získal v těchto oborech zkušenosti. A pak už jsem se do toho pustil sám," říká mladý muž.

Za svůj projekt získal řadu cen – v tuzemsku i v zahraničí. "V soutěžích dostanete důležitou zpětnou vazbu, kontakty a případně i ty hodnotné výhry, které v podnikání pomáhají. Soutěž Rozjezdy mi dala 100 tisíc korun a další věcné ceny. Také jsem vypiloval to, jakým způsobem celý projekt prezentuji. A díky dobré prezentaci jsem potom vyhrál i startupovou soutěž v San Francisku," popisuje mladík.

Podnikání mladým lidem doporučuje. "Důležité je hlavně začít. Jakkoli. Mnozí si nosí roky nápad v hlavě a pak je jim líto, že to nezkusili," myslí si Roman Sterly a dodává: "Spoluzakladatele nebo první zaměstnance zkuste najít mezi lidmi, které znáte, nebo na StartupJobs.cz. Rady pro rozjezd získáte například na StartupHelp.cz nebo vyhledávejte konkrétní věci na internetu. Řekněte o svém nápadu dalším, kteří už podnikají nebo s tím začínají. Pomohou vám svým názorem více než kamarádi, kterým se bude leccos líbit, ale nevědí, co všechno to obnáší."

Soutěží pro začínající podnikatele je v České republice několik. Přinášíme tři tipy.

1. Nápad roku

Do soutěže podnikatelských projektů firmy Vodafone Nápad roku 2014 se mohou hlásit jak jednotlivci, tak i týmy, a to do 10. května. Součástí přihlášky podané přes webové stránky musí být podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy či projekt pro investory, který dosud nebyl realizován nebo je ve stadiu přípravy po dobu kratší než dva roky. Soutěží se ve třech kategoriích, z nichž dvě jsou určeny studentům – Ekonom Student podnikatel pro studentský podnikatelský záměr s největším potenciálem a HTC Startup roku pro nejlepší již realizovaný studentský projekt.

Přihlášené nápady bude posuzovat porota složená z investorů, podnikatelů, manažerů i zástupců médií. Pro finalisty jsou připraveny finanční a věcné odměny za jeden milion korun a také mentoring a rady od zkušených podnikatelů a investorů.

2. Nastartujte se

V soutěži Komerční banky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Nastartujte se můžete vyhrát až 300 tisíc korun na svůj podnikatelský projekt. A případně ještě dalších 50 tisíc korun, pokud se vaše myšlenka bude líbit hlasující veřejnosti. Letošní ročník odstartoval v květnu a přihlásit se může každý, kdo se chce pustit do vlastního byznysu.

3. Rozjezdy roku

Letošní ročník soutěže Rozjezdy roku už nestihnete, projekty se posílaly do 24. března. Na internetových stránkách soutěže však zjistíte, jak se přihlásit další rok. Určena je pro všechny, kteří nepodnikají déle než 12 měsíců nebo se ke startu teprve chystají. Soutěží už prošla více než tisícovka podnikatelů – od kaváren přes síť přepravy pacientů po webové služby. Cílem je podpořit nejen projekty s šancí na úspěch, ale i ty, které prospějí svému okolí, doplní službu, jež v místě chybí, nebo dají práci lidem v oblasti. V přípravě byznysplánu pomohou webináře, které najdete rovněž na stránkách.

Pro rozjezd svého podnikání můžete využít rovněž inkubátory. Je to prostředí, ve kterém začínající podnikatelé a společnosti rozvíjejí svůj projekt. Smyslem inkubátorů je podporovat v začátku zajímavé podnikatelské myšlenky. Nabízejí prostory jako kanceláře i jako provozovny, a to za nízký nájem. Dále poradenství například v právní či finanční oblasti. Součástí služby je také ostraha, úklid, údržba, internet, služby recepce, zapůjčení nábytku, využívání zasedacích místností. Pořádají se také různá školení a workshopy. Výhodou je, že podnikatelé sdílí společné prostory s dalšími startupovými společnostmi, s lidmi s mentalitou orientovanou na byznys a s elánem. To nahrává vzniku neformálních vazeb a možné spolupráci.