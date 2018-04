Soutěžící v investiční hře poráží žena s 200% ziskem

O tom, že i ženy mohou být úspěšné v investování, svědčí výsledky soutěžící jménem Andrea, která od začátku soutěže dosáhla výnosu 195 %. V první desítce je sice osamocená, z celkového počtu přihlášených však tvoří ženy kolem 10 %.

I když jsou investice do měn a komodit považovány za spekulativní a krátkodobé obchody, největší výnosy na jeden obchod zaznamenali soutěžící, kteří drží své pozice delší dobu. Uživatel s jménem Tomáš otevřel pozici s osmi kontrakty na prodej USD a nákup CAD 22. května o 14:35 a do včerejška na ní vydělal 380 tisíc korun. Vsadit téměř všechno na jednu kartu je sice velký risk, ale někdy to prostě vyjde.

Do soutěže o 100 000 Kč a notebook se zatím přihlásilo přes 3500 účastníků. Ti, kteří doteď váhali, se mohou přihlásit a investovat virtuálních 200 000 Kč nejpozději do neděle 10.6. Své štěstí mohou všichni investoři pokoušet do 21. června, kdy soutěž končí. Je možné investovat do měnových párů, komodit, indexů a vybraných akciových titulů.

Nejlepší hráči XTB Forex Cup ke dni 6.6.

Pozice Účet číslo Jméno Zhodnocení v % 1 123452 Andrea 195,00% 2 121280 Tomas 180,50% 3 120765 Tomáš 127,00% 4 118726 Tomas 119,00% 5 123009 Miroslav 119,00% 6 117994 Vojt 111,00% 7 122280 Jiřík 110,00% 8 118359 Jarda 104,50% 9 120498 David 104,00% 10 115503 Tomas 102,00%

Zdroj: X-Trade Brokers

Výhodou i nevýhodou obchodování na OTC trzích je neexistence regulace, která je běžná na organizovaných burzách. Investoři sice oceňují rychlost plnění a nezávislost, na druhé straně ale představuje tato deregulace nebezpečí pro malé investory ve formě možného ovlivňování kurzů velkými hráči na trhu. Tato forma investování tedy určitě není vhodná pro všechny investory. Výsledky soutěžících však dokazují, že i tohle riziko se dá rozumným výběrem investičních příležitostí a dávkou štěstí porazit.