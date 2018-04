Do Česka míří v době krize Španělé a Italové. Hledají zde práci

Krizí sužované Španělsko s téměř padesátiprocentní nezaměstnaností mladých lidí nenabízí čerstvým absolventům škol příliš perspektivní vyhlídky do budoucna. Kdo ovládá angličtinu aspoň na základní úrovni, se proto poohlíží po práci v zahraničí. Mezi cílové země mladých Španělů stále častěji patří i střední Evropa včetně Česka.

O práci mají zájem Španělé s kvalifikací

Pracovní agentury i personální oddělení jednotlivých firem hlásí neobvykle vysoký přísun španělských uchazečů.

Počet jihoevropských zaměstnanců v Česku Španělé: 632

Italové: 1 281

Portugalci: 222

Řekové: 224 Zdroj: MPSV, Eurostat, údaje za rok 2011

"Životopisů ze Španělska přichází velké množství, jsou to kvalifikovaní zájemci. Pozic se španělštinou není mnoho, a když, tak jde hlavně o juniorské pozice pro zákaznický servis. Na tyto role se hlásí i překvalifikovaní Španělé,“ potvrzuje personalistka Julie Vařbuchtová ze společnosti Hays.

Jižní vítr na českém trhu práce zaznamenali i další personalisté. "Ano, slýcháme to od našich klientů a také my vidíme zvýšený počet španělských uchazečů. Nejde o vysoká čísla, ale procentuálně jde o výrazný nárůst," popisuje šéf personální společnosti Hudson Andrea Colantoni. Ještě více podle něj jeho firma eviduje příval uchazečů z Itálie, kde je bez práce zhruba třetina mladých do 25 let.

Cesta z jihu Evropy často končí v českém call centru

"Především centra sdílených služeb jsou nyní zaplavována italskými a španělskými mluvčími," dodává Colantoni. Právě v centrech sdílených služeb, zákaznickém servisu a nejrůznějších call centrech nacházejí mladí Jihoevropané uplatnění nejčastěji. Jejich výhodou je právě znalost jihoevropských jazyků.

Dalšími oblíbenými sektory jsou třeba IT, cestovní ruch, ale i pozice v poradenských firmách. Nejčastěji zde práci hledají mladí a vzdělaní kandidáti, kteří i přes svou vysokou kvalifikaci v domovské zemi nenašli uplatnění.

Společným jmenovatelem je také dobrá znalost anglického jazyka. Štěstí v zahraničí ovšem někdy zkoušejí i dělníci, kuchaři či číšníci.

Mzdové nároky Jihoevropanů jsou vysoké

Personalisté s náborem těchto lidí narážejí na řadu překážek. "Zajímají nás technicky vzdělaní kandidáti, kteří ale nereagují, a na pozice, které inzerujeme, se nám hlásí 150 číšníků a kuchařů, ale žádní inženýři," popisuje své zkušenosti Luboš Rejchrt, šéf agentury Grafton Recruitment.

Podle personalisty Jiřího Halbrštáta z agentury Manpower bývá problém také v penězích. I přes sílící krizi na jihoevropských trzích práce jsou mzdové nároky tamních uchazečů poměrně vysoké.

"I absolventi vysokých škol požadují minimálně dva tisíce eur. Máme i zájemce o nekvalifikované práce. Pro ně však těžko hledáme uplatnění kvůli jazykové bariéře a rovněž mzdy jsou zde pro ně velmi nízké. Minimální mzda ve Španělsku je 642 eur měsíčně, průměrná asi 1 900 eur, zatímco v Česku je to asi 945 eur," porovnává Halbrštát.

Ne všichni Španělé ovšem přicházejí do Česka, protože si nemohou najít práci doma. Řada místních firem se na jihu Evropy sama poohlíží po kvalifikovaných pracovnících, které se jim nedaří najít v tuzemsku.

To je případ třeba společnosti Robert Bosch, která nedávno začala lákat do svého závodu v Českých Budějovicích španělské inženýry. Počítá, že se jí podaří získat dvě desítky kvalifikovaných zaměstnanců. "Vhodné lidi se už nedaří najít ani na Slovensku. Hlásí se nám ale lidé ze Španělska nebo z Polska," uvedl před časem šéf komunikace společnosti Pavel Roman. První z Jihoevropanů už podepsali pracovní smlouvy.