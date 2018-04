Špatná či stará majetková pojistka vás ochudí. Aktualizujte ji chytře

Pojistky bytu, domu či víkendového bydlení je třeba upravit pokaždé, když hodnota vašeho majetku vzroste nejméně o deset procent. Jinak hrozí podpojištění.

Rozlišujte pojistku stavby a pojistku domácnosti

Důvodem, proč aktualizovat pojistku stavby, je jakákoliv větší stavební úprava, třeba výměna starých oken, nový bazén na chatě nebo rekonstrukce koupelny. Pokud si pořídíte nový nábytek, drahou elektroniku, kola či další věci, nezapomeňte aktualizovat rovněž pojistku domácnosti.

Hodnota majetku se ale zvyšuje i s růstem cen a zvyšováním DPH. Pojistku stavby bytu či domu a pojistku domácnosti je proto dobré aktualizovat nejlépe každé tři roky, i když do bydlení investujete. Jinak riskujete, že pojišťovna vyplatí málo peněz a značná část nákladů na obnovu poničeného nebo vybíleného bydlení půjde z vaší kapsy.

Vždy záleží jen na vás, jak svůj majetek oceníte

Při aktualizaci pojistek je klíčový správný odhad, jakou hodnotu má samotná stavba a všechny věci, kterými je domácnost vybavená. Pojišťovací agent sice může určitou částku doporučit a existují i orientační kalkulačky, rozhodnutí, nakolik svůj majetek oceníte, je ale vždy na vás.

Podle pojišťoven se často chybuje v tom, že vlastníci bytů, domů, chat a chalup mylně uvedou tržní hodnotu stavby namísto odhadní ceny. Nebo zapomenou připočítat vedlejší stavby jako je garáž, dílna nebo bazén. Dobré je také vědět, že u některých pojišťoven lze pojistit také zahradu včetně okrasných částí jako je živý plot, jezírko či trávník.

U pojištění domácnosti hlavního nebo víkendového bydlení myslete na to, že do pojistné částky je třeba započítat vše, co má nějakou hodnotu. Podle pojišťoven se ale často zapomíná na věci, které jsou uložené v garáži nebo ve sklepě, na některé cennosti, sportovní vybavení a oblečení. Vyplatí se proto udělat soupis majetku včetně všech cenností nebo případných sbírek a pořídit i fotodokumentaci, abyste měli doklad, co všechno máte (více zde).

Cenu pojistky snižují slevy a vyšší spoluúčast

Při obnově pojistky zvažte, zda vašemu majetku hrozí nová rizika a zda máte dobře nastavené všechny pojistné limity. Nově se může zvýšit třeba riziko krádeže. Proměnlivost počasí a silné lijáky mohou například způsobovat i závažné majetkové škody v oblastech, kde toto riziko bylo dřív velmi nízké.

Zvažte i to, jakou zvolíte spoluúčast. Pokud se rozhodnete pro vyšší spoluúčast, pojistka se může zlevnit o pět až dvacet procent. U nulové spoluúčasti, kdy se pojišťovně ohlašují všechny drobné škody, je pojistka dražší. Podle informací pojišťoven se u majetkových pojistek zpravidla volí spoluúčast jeden až dva tisíce korun.

Cenu pojistky mohou razantně snížit také nejrůznější slevy, například za bezeškodní průběh nebo investici do nových zámků a bezpečnostních prvků, kterými lépe chráníte své bydlení před zloději. Některé pojišťovny zlevní i tehdy, pokud u nich máte více pojistek a jste pojišťovně věrní. Naopak jiné pojišťovny poskytnou zajímavý bonus i novým klientům. Nebojte se proto na slevy poptat.

Odpovědností pojistka a domácí asistence jsou užitečné

V pojišťovně vám mohou při aktualizaci smlouvy nabídnout také odpovědnostní pojistku, která se vztahuje zpravidla na celou rodinu. Řeší situace, kdy vy nebo vaše děti způsobíte škodu i za desítky tisíc korun, třeba když rozbijete drahé zboží v obchodě (čtěte více zde).

"Okno do kuchyně mi rozbil sousedův chlapec a nebylo to v okolí poprvé, takže máme podezření, že je to organizované, zvláště když jeho strýc je sklenář."

Další pojistné hlášky čtěte zde.

Některé pojišťovny poskytnou k pojistce domácnosti zcela zdarma nebo za příplatek také 24hodinovou asistenční službu, na kterou je napojena řada specialistů a opravárenských firem. Na zavolání vám pak pojišťovna zprostředkuje zpravidla dva až tři zásahy za rok, například otevření zabouchnutých dveří, opravu prasklého vodovodního potrubí, ucpaný odpad či výměnu skla v rozbitém okně.

Při sjednání nových pojistných podmínek vám pojišťovna může také navrhnout, aby se pojistná částka automaticky zvyšovala o inflaci. Je to nástroj, který pohlídá růst cen za vás a je užitečné po něm sáhnout tehdy, pokud se nechystáte v nebližších letech do svého bydlení příliš investovat. Zároveň tím odpadne starost o pravidelnou aktualizaci pojistky.

Máte své majetkové pojistky zcela pod kontrolou?