Špatné boty vám mohou ublížit

Trpí i páteř

Není to jednoduché skloubit při celodenním stání reprezentativní vzhled bot s pohodlností. Pokud to však vaše zaměstnání vyžaduje, věnujte výběru obuvi opravdu více času a rozhodně nenakupujte jen podle nejmódnějších trendů a vzhledu.

„Když člověka, který je celý den na nohou, trápí špatné boty, může to ovlivnit i jeho náladu, například při jednání s klientem nebo ho tlak v chodidlech i znervózní. Domů se pak vrací naštvaný, bolavý a vyčerpaný. Stává se také často, že se bolest přenese dál do těla, neboť tím vším trpí i páteř,“ říká zdravotní sestra Hana Stopníčková, která zastupovala jednu farmaceutickou firmu. „Já jsem třeba teprve po delší době přišla na to, proč mě pravidelně v poledne začala silně bolet hlava. To už jsem měla za sebou odchozených několik návštěv na podpatcích a bolest hlavy byla jejich důsledkem. Hana vyměnila boty na podpatku za obuv s nižší podrážkou, k tomu nosí kalhotový kostým a její potíže ustoupily. Ne každý však má tu možnost.



Maximálně pět centimetrů

Mnoho žen má přímo v popisu práce kostým nebo halenku a sukni, k nimž se boty na nízké podražce moc nehodí. Lodičky s deseticentimetrovým podpatkem však deformují drobné klouby nohy, noha bolí a hůře se chodí. „Jejich každodenní nošení může způsobovat onemocnění nohou jako jsou například otlaky, mozoly, kuří oka, vbočený palec, vybočený malík, kladívkovité prsty, příčně plochá noha, ale i zkrácení Achillovy šlachy, problémy s krevním zásobením dolních končetin, tuhnutí svalů a bolesti páteře. Chůze někdy namáhá i srdce,“ říká primář ortopedie novojičínské nemocnice Michal Mačák. „Optimální podpatky pro celodenní nošení měří maximálně tři až pět centimetrů.“

Vynechejte špičky

Ani boty na příliš mělké podražce vás zřejmě od bolesti nohou při stání za pultem nebo na recepci, neušetří. Vůbec totiž nestimulují nožní klenbu. Lehce vyšší podpatek zvedá patu, odlehčí Achillovku a sníží tak tah na trojhlavý sval. Pomůže vám také tlumit nárazy při došlápnutí. Postrachem ortopedů jsou však spíše ženy, které si potrpí na špičaté a úzké boty na podpatku. Ty zřejmě nevíc zadělávají na problémy s nohama i zády. „Těžiště těla se posunuje dopředu, špička tlačí prsty k sobě, čímž je deformuje a pata tolik nedrží stabilitu. Zároveň se propadá klenba nohy,“ dodává Mačák. „Tvar nohy je dán geneticky, některé ženy jsou proto k deformaci nohy předurčeny více, jiné méně. Ne každé se po častém celodenním nošení vysokých podpatků nebo stání na nich v práci udělají na nohách kostní výrůstky či vybočený palec.

V pauze dejte nohy na stůl

Pokud vám to pracovní povinnosti jen na chvilku dovolí, přezujte se z lodiček například do zdravotních bot, projděte se v nich, protáhněte si nohy nebo jak radí Američani, dejte si je na chvíli na stůl nebo kamkoliv do vyšší polohy. Na trhu jsou už k mání i boty na podpatcích, které využívají tak zvanou air technologii, kterou doposud měly pouze sportovní boty. Nabízejí komfort i přes zachování reprezentativního designu. Investice do takové obuvi nebo jiné, pečlivě vybrané a odzkoušené, se vám určitě vrátí tím, že se domů nebudete vracet s pocitem, že těch pár metrů by bylo lepší dojít bosky. Řešením mohou být v některých případech i boty na klínu, ale ani ten by neměl být kvůli stabilitě příliš vysoký a úzký. Po návratu z práce se pak přezujte do bot, jež podporují správnou funkci nožní klenby a nechoďte bosky. Této relaxace pro unavené nohy si užívejte raději v trávě, v písku či chůzí po drobných kamíncích.



Jak vybrat správnou obuv?