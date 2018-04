Špatné hodnocení z minula už neznamená stop úvěru

Půjčíme i „hříšníkům“

Zmíněné statistiky hovoří o tom, že banky ve třetím čtvrtletí letošního roku vyhověly téměř 31 % žádostí klientů, kteří měli v době podání žádosti o úvěr v registru uvedenu nějakou historickou negativní informaci. Celkově banky realizovaly 1,67 milionu dotazů do BRKI a odmítly přitom cca 10 % žádostí. Hodnota požadovaných a zároveň neposkytnutých úvěrů tak přesáhla 18 miliard korun.

Uvedená čísla jen potvrzují pokračující rostoucí trend zadlužování domácností, konečně svědčí o tom i téměř 50% nárůst počtu dotazů do BRKI v porovnání se stejným obdobím v roce minulém.

Pryč je tedy doba, kdy jste při jednání o úvěru zapomněli zmínit, že ve vašem případě přeci jen kdysi nějaký drobný problém se splátkou byl. Přesto to byla právě ta překážka, která stála získání nového úvěru v cestě. Obvykle nebylo nic platné naříkání, či láteření, protože bankovní poradce jen odmítavě vrtěl hlavou.

Díky informacím obsaženým v pozitivním registru typu BRKI, a to včetně údajů o splacených úvěrech, se tak i „hříšníci“ mohou konečně zbavit nálepky neplatičů. Pozitivní informace jsou totiž schopny u historicky problémového klienta jeho úvěrovou historii napravit. Tím je také částečně přebírán scénář užívaný na západ od našich hranic, kdy je kladen větší důraz na současnou platební morálku žadatele a nikoliv pouze na historickou a negativní, jak tomu bylo ještě nedávno.



Revolvingové úvěry mají navrch

A o které bankovní úvěry je v současnosti zájem? Od počátku roku do září vzrostl celkový objem úvěrů registrovaných v BRKI o 133 miliard korun, což je o 13 % rychlejší růst než ve stejném období roku 2005. Největší dynamiku růstu nových úvěrů přitom zaznamenaly kontokorentní úvěry (růst 56 %), následovaly je kreditní karty (růst 46 %) a pochopitelně i spotřebitelské úvěry (růst 36 %). V celkovém objemu nově sjednávaných úvěrů však již tradičně dominují úvěry hypoteční se svým 42% podílem. Vyjádřeno v českých korunách se jedná u hypotečních úvěrů o částku 56 miliard. .

Ve splácení jsme svědomitější

Počet dlouhodobě nesplácených úvěrů klesá, vždyť jen u úvěrů s 90 dny po splatnosti klesl meziročně počet téměř o pětinu na 92 tisíc. Počet úvěrů se 180 dny po splatnosti se snížil o 10 % na současných 63 tisíc. Čemu za to vděčíme? Samozřejmě lepší platební morálce. Klienti totiž raději své dluhy splácejí řádně a včas, jelikož negativní informace v současnosti jim mohou být na překážku v budoucnu, pochopitelně budou-li znovu žádat o úvěr. Nicméně i data obsažená v úvěrových registrech (bankovním i nebankovním) pomáhají předem vyloučit řadu potenciálních „problémů“. Notoričtí neplatiči jsou zpravidla, právě díky ověřování v registrech, už při podání žádosti o úvěr odmítáni.



Teprve Vánoce řádně zamíchají kartami

Prvních devět měsíců letošního roku bylo velmi dynamických, a to nejen z pohledu rostoucího objemu úvěrů domácností. Přitom období kolem Vánoc je vždy tím nejhektičtějším a netrpělivě očekávaným nejen obchodníky, ale i všemi poskytovateli finančních služeb. Nezbývá než pevně věřit, že s rostoucími dluhy bude i nadále minimálně držet krok naše splátková morálka a nesplácených úvěrů nebude znovu přibývat. Snad to i příští statistiky znovu potvrdí.