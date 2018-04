Špatné podání ruky a velká část vašich šancí je pryč

Ať už jste jakákoli osobnost, máte jakékoli povolání, správné podání ruky by pro vás měla být samozřejmost. A tu si rozhodně stojí za to připomenout. Špatný stisk či vstup do osobní zóny druhého vám může zavřít dveře k úspěšnému jednání, ale i k získání nové práce.