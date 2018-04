Špatně pojištěný byt vás může připravit o statisíce

Pokud žádáte o hypotéku na nemovitost, je běžné, že banky po vás vyžadují rovněž pojištění zastavované nemovitosti. Důvod, proč banky po klientech toto pojištění chtějí, je zřejmý. Pokud by dlužníkova nemovitost, byla poškozena či zcela zničena například nějakou živelnou událostí (požárem, povodní apod.), znamenalo by to značné ohrožení životní a finanční situace klienta a tím samozřejmě i dalšího splácení úvěru bance.

O potřebě určitého pojištění nemovitosti tedy netřeba pochybovat. Podstatné ovšem je, jaká rizika by takové pojištění mělo krýt a v jaké výši.



Banky jsou benevolentní, odpovědnost je na klientovi

Současná praxe je taková, že banky jsou v této oblasti dosti benevolentní. To znamená, že většinou příliš precizně nespecifikují, jak kvalitní a které pojistné krytí má být sjednáno, jak vysoká má být případná spoluúčast klienta na plnění pojišťovny, jaké výluky nemá pojištění obsahovat atd. Odpovědnost za výběr dostatečného pojištění je tedy na klientovi. Ten by měl dokázal vyhodnotit, na jaká rizika by měla být jeho nemovitost pojištěna a jaké pojištění je pro něj to pravé.

Pro některé klienty bude například krytí rizika povodně z důvodu příznivé lokality zbytečné, pro jiné bude naopak nezbytnou součástí pojistné smlouvy. Ve všech případech by však měla být pojištěna základní živelní rizika, tj. požár, výbuch, úder blesku apod. Vhodné je i připojištění rizika záplavy vodou z vodovodního potrubí, vichřice atd.

Co se týče výše pojistné částky, spokojí se banky s částkou ve výši úvěru nebo ve výši odhadní ceny nemovitosti. Důvody, proč takto stanovená pojistná částka je nedostatečná, jsou zejména následující:

· výše úvěru neodpovídá hodnotě nemovitosti (banky často poskytují úvěry pouze do výše odpovídající určité hodnotě nemovitosti, např. do 75 % nebo 90 % zástavní nemovitosti, a klienti si rovněž mohou půjčovat pouze část prostředků)

· odhadní cena nemovitosti stanovená bankou se může lišit od pojistné hodnoty, na kterou ocení nemovitost pojišťovna (je zde tedy riziko i při čerpání tzv. stoprocentní hypotéky)



Podpojištění má značné finanční dopady

Dopady takto stanoveného plnění mohou být mnohem závažnější, než se na první pohled zdá. Dochází zde totiž k efektu tzv. podpojištění. Při případné škodě na nemovitosti pojišťovna nevyplatí celou náhradu škody, ale pouze její zlomek. Můžeme si to ukázat na konkrétním případě.



Mladý pár ve věku 30 let si koupil rodinný dům v tržní hodnotě 2,5 mil. Kč. Odhadní cena nemovitosti určená znalcem banky však činila pouze 2 mil. Kč. Zvolená banka poskytuje hypotéky do 75 % odhadní ceny a na tento dům poskytla hypotéku ve výši 1,5 mil. Kč. Mladý pár si tedy uzavřel pojištění domu na pojistnou částku 1,5 mil. Kč. Následně došlo živelnou událostí ke škodě na domu ve výši 1 mil. Kč. Pojišťovna nevyplatila 1 mil. Kč, ale pouze cca 660 tis. Kč. Znalec pojišťovny totiž ocenil dům na 2,25 mil. Kč, čímž došlo k podpojištění, kdy pojišťovna krátí plnění podle poměru pojistné částky k pojistné hodnotě.

Z uvedeného příkladu plyne i doporučení. Klienti bank by se ve vlastním zájmu měli starat o odpovídající pojištění nemovitosti. Takové pojištění by mělo být sjednáno na pojistnou hodnotu doporučenou pojišťovnou (pojištění na odhadní cenu stanovenou bankou či výši úvěru je nedostatečné). Hodnota budovy stanovená pojišťovnou má odpovídat ceně, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou budovu postavit v době ocenění.

Tato hodnota stanovená pojišťovnou nemusí být totožná s odhadní cenou stanovenou bankou. Pojišťovna může cenu stejné nemovitosti ohodnotit zcela jinak než banka. Jednotlivé pojišťovny by však na rozdíl od bank měly být při ohodnocení nemovitosti díky stejné metodice doporučené Českou asociací pojišťoven vzájemně jednotné.