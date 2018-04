Špatně zadané číslo účtu vám může způsobit problémy

Pokud převádíte peníze ze svého konta například na stavební spoření, je dobré si důkladně zkontrolovat, zda jste správně zadali číslo účtu. Chyba může vzniknout na dvou místech - buď vy špatně vyplníte číslo účtu a peníze putují nesprávnému člověku nebo instituci, nebo udělá chybu banka a správně zadanou platbu poukáže na jiné konto.

Za chyby se platí

Jestliže uděláte chybu vy, na svůj omyl zpravidla přijdete teprve při kontrole výpisu nebo až po upozornění příjemce, že peníze od vás zatím nedostal. Banka za takovou chybu nenese odpovědnost a člověk, který podobnou chybu udělá, nemá možnost říci bance: „Pardon, ale spletl jsem se, odepište peníze prosím z účtu, kam jsem to omylem poslal, a převeďte peníze na správný účet.“

Pravděpodobně budete muset nejprve požádat banku, aby vám pomohla zjistit totožnost majitele účtu - za to se obvykle platí poplatek několika stokorun - a pak vyzvat vlastníka konta, aby nesprávně zaslané peníze vrátil. V případě, že vrácení peněz odmítá, můžete se obrátit na soud. Například za vyhledání totožnosti majitele účtu zaplatíte v ČSOB 305 korun.

U soudu pak kromě dlužné částky můžete požadovat i úroky z prodlení. Lhůta na podání žaloby je maximálně dvouletá. Po uplynutí dvou let už záleží jen na poctivosti neprávem obdarovaného, zda bude ochoten vrátit peníze zpět. Před zahájením soudního jednání je nutné složit čtyři procenta z chybně poslané částky. Pokud člověk soudní při vyhraje, musí neoprávněný příjemce vrátit nejen dlužnou částku i s úroky, ale musí zaplatit i náklady na soudní řízení.

Když dojde k chybě při převodu peněz ihned se obraťte na svoji banku

pokud jste udělali chybu, musíte získat od toho, jemuž peníze přišly na účet, souhlas, že si je můžete vzít zpět

do dvou let je možné podat na neoprávněného příjemce soudní žalobu

jestliže chybuje banka, může sama peníze odebrat i bez souhlasu „falešného“ příjemce, a to do tří měsíců

v případě, že člověk peníze, které mu nepatří, utratí, hrozí mu trestní stíhání

pokud udělala chybu banka, může ji dát k úhradě úředníkovi, který ji zavinil, a to do výše 4,5násobku měsíčního platu nebo v případě hmotné odpovědnosti do výše škody

Banka musí svůj omyl sama opravit

Chybuje-li banka, je povinna sama svůj omyl napravit. V takovém případě je oprávněna špatně zaúčtované finanční prostředky z účtu nesprávného příjemce odčerpat i s případnými úroky a doručit je na konto, kam skutečně patří. Tuto operaci však může finanční ústav provést pouze do tří měsíců, a to bez souhlasu majitele účtu. Po uplynutí této doby potřebuje banka souhlas vlastníka konta. Odmítne-li majitel tuto operaci nebo peníze utratí, může celá záležitost skončit u soudu. Podle zákona jde v takovém případě o bezdůvodné obohacení. Na základě rozhodnutí soudu pak může být například zablokován účet neoprávněného příjemce a celá dlužná částka i s úroky je pak převedena na správný účet.

Majitel účtu se nemusí obávat, že by přišel o úroky za dobu, po kterou byly peníze na nesprávném účtu. Povinností banky je totiž i připsání úroků za tuto dobu. Takže ten, komu přišly peníze na účet neoprávněně, přijde také o úroky, které z této částky získal.

Jestliže účet, na který omylem banky přišla neoprávněně určitá suma peněz, vede jiný finanční ústav, postupuje se podobně. „Chybující“ banka musí požádat banku, která vede účet neoprávněného příjemce, aby pomohla provést nápravu. Za zjištění totožnosti neoprávněného příjemce však nebudete platit vy, ale banka. I další náklady spojené s převody peněz na správné místo určení musí zaplatit banka, vás taková opravná operace nestojí ani korunu.