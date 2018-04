Špatný výběr smlouvy vás připraví o peníze

Letní měsíce přitom nemusí poskytovat pracovní příležitosti pouze studentům. Zejména stavebnictví nebo zemědělství využívá teplého počasí k realizaci svých cílů a k jejich uskutečnění najímá i sezónní pracovníky. Rýsuje se tak možnost krátkodobého pracovního uplatnění nejen pro studenty a tito lidé také stojí před řešením, jaký typ smlouvy zvolit.

Pro sezónní práce trvající několik týdnů, popřípadě měsíců, se zpravidla neuzavírá pracovní smlouva. Novela zákoníku práce výrazně omezila možnosti obou smluvních stran uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou a krátkodobým sezónním pracovníkům se v podstatě nabízí dva smluvní typy – dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

D ohoda o provedení práce: maximálně sto hodin ročně

Dohoda o provedení práce je smluvním vztahem mezi fyzickou osobou a zaměstnavatelem. Zákoník práce umožňuje uzavření této dohody písemně i ústně, avšak všem lze doporučit písemné uzavření smluvního vztahu. Jde o velmi krátkou a obsahově jednoduchou smlouvu, která je zformulována během pár minut, a tudíž její písemné vyhotovení nikoho nezdrží.

Dohoda o provedení práce má jeden významný limitující faktor. Rozsah pracovního výkonu na dohodu o provedení práce nesmí přesáhnout sto hodin. Zákoník práce neumožňuje rozsáhlejší pracovní objem překračující tuto mez rozdělit u jednoho zaměstnavatele do více smluv naplňujících stohodinové omezení.



Do základního smluvního obsahu dohody patří vymezení smluvních stran, rozsah pracovního úkolu a časové vymezení jeho realizace, výše a splatnost odměny. Dohoda o provedení práce je mezi lidmi oblíbená zejména kvůli tomu, že není zatížena odvodem sociálního a zdravotního pojištění. Pracovník tím pádem dostane vyšší odměnu než u ostatních smluvních typů zatížených odvody. Nic není ovšem zadarmo a nelze tímto smluvním vztahem upravovat rozsáhlejší pracovní úkoly, které již logicky odvody zatíženy budou. Stát si nenechá utíkat peníze mezi prsty.

D ohoda o pracovní činnosti – rozsah neomezený; týdně maximálně dvacet hodin

Druhá z dohod se hodí především pro rozsáhlejší pracovní úkoly, které překračují výše uvedený stohodinový rozsah. Je možné ji ovšem uzavřít i pro úkoly menšího rozsahu, do kterých spadá i působnost dohod o provedení práce. Tento krok však s ohledem na povinnou existenci odvodů sociálního a zdravotního pojištění není příliš výhodný.

Na rozdíl od předcházejícího smluvního vztahu musí být dohoda o pracovní činnosti uzavřena vždy písemně. Její základní body upravující práva a povinnosti smluvních stran se příliš neliší od první z obou dohod. Může být uzavřena na dobu určitou či neurčitou a v případě, že ji jedna nebo druhá ze smluvních stran zruší výpovědí, tak běží patnáctidenní výpovědní lhůta. Je ovšem důležité, aby po celou dobu trvání smlouvy nedošlo k překročení maximálního týdenního limitu (dvacet hodin). Pokud by totiž fond pracovní doby upravovaný touto dohodou překročil polovinu stanovené týdenní pracovní doby, pak by tento smluvní vztah měl být nahrazen pracovní smlouvou. Úkoly vyššího rozsahu by tedy měly být upravovány standardním pracovním poměrem se všemi důsledky. Shrňme si základní rozdíly mezi dohodami a pracovním poměrem v následující tabulce:

Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Pracovní smlouva Rozsah pracovního úkolu Max.100 hodin ročně Neomezený; max. však 20 hodin týdně 40 hodin, pokud zákon nestanoví jinak Zatížení soc. a zdrav.pojištěním ne ano ano Zatížení DPFO ano ano ano Obecná odpovědnost za škodu – výše kompenzace Max. 1/3 z dohodnuté odměny 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku

Uzavřením pracovního poměru nebo jakékoli z dohod vzniká zaměstnanci odpovědnost za zaměstnavateli způsobenou škodu. Zákoník práce zde působí spíše na straně zaměstnance a odpovědnost zaměstnance za škodu omezuje shora. Přesto se jedná o poměrně vysoké sumy (v závislosti na výdělku), které mohou pracovníkovi pořádně znepříjemnit život. V případě dohody o provedení práce je pracovník zodpovědný za jemu prokázanou škodu způsobenou zaměstnavateli až do 1/3 z dohodnuté odměny (jde o celkovou odměnu v rámci dohody). U pracovního poměru nebo u dohody o provedení pracovní činnosti se dokonce jedná o 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku. Je třeba tuto povinnost vzít v úvahu a k přiděleným úkolům postupovat s maximální obezřetností.

