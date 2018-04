Specialita na startu fondů do nového roku

Dva dny „plnohodnotného“ obchodování, kdy byly zveřejňovány aktuální ceny podílových listů, o výkonnosti portfolií fondů mnoho neříkají. Pokud srovnáme konec roku s dnešním stavem, pak asi nejlepší rozjezd měl fond ČPI Nové ekonomiky, jehož podílové listy mají dnes takřka o 7 % vyšší cenu než na konci roku 2003. Vysvětlení tohoto krátkodobého výkyvu můžeme hledat ve vysokém zhodnocení technologických akcií ze začátku roku. Index Nasdaq si připsal od posledního dne minulého roku již 4,2 %.

Jinak ale fondy na svojí chvilku stále čekají. Již teď však můžeme predikovat vývoj v následující týdnech. U akcií se očekává další zhodnocování, které by mělo pramenit z dobrých výsledků ekonomiky a fundamentů firem, ale také z toho, že na trhy by se měly vrátit peníze od těch investorů, kteří na konci roku vybírali své zisky po prvním úspěšném roce od roku 1999. Jak se ukázalo, trhy se vydaly i v tomto roce vzhůru, což by opět mělo tyto investory přilákat k nákupu akcií, v obavě, aby nepřišli o zisk v době dalšího posilování.

Začátek roku se vydařil i domácím akciím, v minulém týdnu byly nejúspěšnější tituly ČEZ, který např. na RM-Systému přeskočil hranici 150 Kč (i když zakončil na 147,40 Kč) a Unipetrol, který po veleúspěšném roce dále posílil o 7,3 % a zakončil na ceně 70,40 Kč. Index pražské burzy PX-50 od začátku roku posílil o necelé jedno procento, blue-chipový PX-D o 1,8 %.

Přestože by měla v tomto roce růst cenová hladina (inflace by se z prosincového jednoho procenta meziročně měla vyšplhat na hodnotu okolo 3 %) reálné výnosy u fondů zaměřených na fixně úročené instrumenty nemají moc vysokou šanci na lepší výsledky než v uplynulém roce. Domácí stejně jako vyspělé trhy s dluhopisy bude i nadále trápit prostředí s nízkými sazbami a růstem ekonomiky, což bude nahrávat spíše akciím na úkor dluhopisů. Středoevropský region pak trápí ještě výrazná nestabilita, která tlačí na růst výnosů dluhopisů.

České Ministerstvo financí sice nemusí (jak se ukázalo při aukci státních dluhopisů minulý týden) upisovat dluhopisy za každou cenu (u dluhopisů se splatností v roce 2013 ministerstvo odmítlo poptávku s výnosem vyšším než 4,84 %), nicméně rekordní státní dluh (493,2 mld. Kč) jistě ke snížení rizikové prémie nepřispěje. Prémii nad evropské bondy zvedají i pro ČR okolní Polsko a Maďarsko. V Maďarsku dospěla situace tak daleko, že by odvolán ministr financí, polský prezident otevřeně kritizuje premiéra Millera. V obou případech byly důvodem ekonomické problémy. Zatímco Maďarsku bude hledání stability trvat patrně ještě dlouho dobu, Polsko vypadá nadějněji. Tady je také nejvyšší šance na snižování úrokových sazeb, které přinese zisky dluhopisovým fondům alokovaným na tomto trhu.

Souhrnnou tabulku kurzů domácích fondů naleznete ZDE Srovnání fondů podle různých kritérií ZDE

Zajištěné novinky u ČSOB

Od dnešního dne nabízí ČSOB dva nové zajištěné fondy. Prvním je na známém principu tvořený fond ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 6, který je rovnoměrně navázán na evropský a americký akciový trh (indexy). Minimální garantovaný výnos fondu je na úrovni 8 % za investiční období 4 let a 5 měsíců (takřka 1,76 % p.a.), maximálně je možné vydělat 24 % (5 % p.a.). Výše výnosu se bude odvíjet od indexů S&P 500 a DJ EuroSTOXX 50.

Druhý fond ČSOB SVĚTOVÝ STROM 1 přichází s opravdovou novinkou. Tu představuje konstrukce, kdy je výnos odvozen od koše jednotlivých akcií. Pětileté investiční období je rozděleno na pět úseků, ve kterých se sleduje vývoj kurzů zvolených akcií. Pokud žádná z akcií nevykáže horší výsledek než je stanovená hranice (85 % počáteční hodnoty), připíší si investoři zisk ve výši 1,5 násobku minulého „kliku“. První „klik“ je totiž daný, a to ve výši 3,9 %. Pokud dojde u nějaké akcie k poklesu na hodnotu nižší než 85 % původní ceny, připíší si investoři zisk ve výši pouze dvou třetin předchozího „kliku“. Nejhorší akcie je potom vyměněna za jinou. V startovním koši akcií nalezneme např.: Microsoft, Exxon nebo Texas Instruments z USA, Aventis a Total z Francie, finskou Nokii nebo japonskou Sony a Toyotu.

Při nejméně příznivém vývoji činí výnos 10,15 % (1,92 % p.a.), naopak pokud bude přát zařazeným titulům štěstí, nejvyšší možný dosažitelný výnos je na úrovni 51,43 % (8,52 % p.a.). Zajištěné fondy ČSOB jsou denominovány v Kč a minimální investice činí 10 tisíc korun, upisovací období končí 27. února.

Ke změnám v novém roce patří ještě například nové statuty u fondů ISČS. Investoři se však nemusejí obávat zvýšených poplatků, nicméně na nových statutech je jedna víceméně zajímavá věc. Tou je nový odstavec o delegování některých činností na matku ISČS Českou spořitelnu. Ta by měla zajišťovat např.: vedení účetnictví podílového fondu, výpočet prodejní ceny podílových listů či vypořádání obchodů. Nebude tím nijak omezena odpovědnost investiční společnosti či kontrolní funkce depozitáře. Jde o specializaci investiční společnosti čistě na řízení portfolia fondů a přenechání technických záležitostí na bance s cílem optimalizace nákladů a přínosů? Uvidíme, jaký směrem se bude dále ubírat směr konsolidace oddělení asset managementu v českých finančních supermarketech?