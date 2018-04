Spekulovat se smlouvami nebude jednoduché

Tak to pravděpodobně zákonodárci mysleli, když novelizovali zákon o daních z příjmu. Jedno však opomněli. Co když klient čerpá daňové úlevy, ale vzápětí penzijní připojištění vypoví? Zákon mu nenakazuje, aby daňovou úlevu vrátil. Ušetřit se dá, není to však zcela košer Klient se pak může setkat s následujícím návodem: spořte v penzijním připojištění 18 000 korun ročně, v daňovém přiznání uplatněte 12 000 korun odpočtu, ušetříte tím až 3840 korun. Pak penzijní připojištění vypovězte. Přijdete tak sice o 1800 korun státní podpory, ale daňová úleva je vyšší a nestojí vás vlastně nic. Pak je na čase založit nové penzijní připojištění. Takovou radu dostane zájemce od finančních poradců, najde ji v tisku i na internetu.

Podle Kateřiny Štěrbové z ČSOB Penzijního fondu Stabilita taková akce není příliš pohodlná. Říká: „Vzhledem k tomu, že klient nedodržel zákonné podmínky na výplatu dávek, musí počítat zejména s tím, že svých 18 000 korun od fondu získá zpět až po poměrně dlouhé době, zhruba za 5 měsíců.“ „Sice pomalu, ale funguje to,“ komentují účastníci internetové diskuse. Daňová úleva je vítaným bonusem i pro klienty, kteří spořili již několik let a ocitnou se v situaci, kdy potřebují hotovost.

Zpátky z penzijního fondu dostanou všechny peníze, které do něj vložili sami, 75 procent výnosů, kterými jejich vklad zhodnotil fond, a případně 75 procent peněz, které jim na smlouvu poslal zaměstnavatel. Daňovou úlevu nebudou muset vracet. U smlouvy, která trvala například deset let, tak na daních ušetří až 38 400 korun. Chystají se změny Vše je v popsaných případech přesně podle zákona, jen smysl původní podpory spoření na stáří poněkud uniká. Zákonodárci si mezery všimli a uvažují o úpravě, aby výše zmíněný postup nebyl možný.

„Změna je však zatím ve fázi příprav,“ říká Milan Káňa, tiskový mluvčí penzijního fondu Allianz. „V daňovém přiznání za rok 2005 lze tedy úlevu uplatnit.“ Na pojistky zákon nezapomněl U životního pojištění výše uvedené neplatí. Klient, který vypoví předčasně smlouvu životního pojištění, na které uplatňoval daňové úlevy, musí takzvaně dodanit. Pojišťovna to za něj neudělá. Musí sám vše, co v předchozích letech uplatnil jako odpočet, v roce, kdy pojistku zruší, vykázat jako příjem podle § 10 zákona 586/1992Sb. Přitom uplatní sazbu daně, která se ho v daném roce týká, nic nepočítá zpětně. Kdo ruší pojistku třeba po deseti letech a uplatňoval plný odpočet, zvýší si základ daně o 120 000 korun. Stejný postup by měl platit i pro penzijní připojištění.