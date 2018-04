Šperk: V bazaru stovky, v aukci tisíce

Obrovské rozdíly ve výkupních cenách to je zkušenost, kterou jsme získali, když jsme se skrytou kamerou České televize zkoušeli prodat secesní šperk – imaginární dědictví po babičce a také originální obraz od Zdeňka Buriana.

Dva, či dvanáct tisíc?

Z testu jasně vyplývá, že pražská starožitnictví díky velké poptávce a v případě obrazu také větší profesionalitě mohou nabídnout mnohonásobně vyšší ceny než antikváři v menších městech. „To víte, zlato dneska vůbec nejde. Dokonce i Rakušani nám sem jezdí prodávat, a ne nakupovat. Tak ty dva tisíce bych vám za ten šperk dal, ale bude tady ležet dlouho,“ tvrdili nám s vážnou tváří v českobudějovických Antikvitách Ivo Hofmann. „Je to krásný šperk, po odečtení provize byste za něj dostali tak dvanáct tisíc. Zájem je, hlavně u cizinců,“ slyšeli jsme naopak ve Starožitnostech v Žatecké ulici v Praze od majitele Michala Jankovského.

S obrazem jděte jen k odborníkům

U obrázku Zdeňka Buriana byl nepoměr mezi obchodníky se starožitnostmi ještě výraznější. Tady byly rozdíly zvýrazněny ještě mnohem více i profesionalitou a specializací starožitníků. V Českých Budějovicích a Táboře si s ním příliš nevěděli rady – leckde přiznávali, že si nejsou jisti, zda je pravý.

V Praze s tím problém nebyl, ale cena, nabízená pro komisní prodej, měla značný rozptyl: od pěti až po třicet tisíc korun. „Jistě je to Burian, ale takových ilustrací nakreslil spousty. Prodá se dobře, ale ne moc draho, tak za pět tisíc. Jakou jste měli představu? Osm? Tak jo, zkusíme to za osm,“ reagoval majitel provozovny s názvem Nábytek – Antik u stanice metra Holešovice. Smlouvat se tedy vyplatí, stejně jako znát historii obrazu. „Je to nádherný kousek, opravdu se mi líbí. A má přímou vazbu od autora kmajiteli? Potvrdili jsme, že to tak je. To je úžasné, nabídli bychom ho na podzim v aukci za vyvolávací cenu 30 tisíc. Zájem určitě bude,“ ohromili nás ve vyhlášené pražské aukční síni Antikva Nova Kodl.

Nelitujte kroků

Jak tedy postupovat, pokud chcete prodat něco umělecky cenného? Rozhodně se vyplatí obejít několik, raději více, starožitníků a aukčních síní, nechat si věc ocenit a doma si vše dobře porovnat. Dejte také na svou intuici a starožitníka odhadněte

– dá se s čistým svědomím říci, že solidního poznáte podle chování. Nevnucuje vám, abyste si sami řekli, kolik za předmět chcete, ale snaží se jej odborně ocenit.

Podle zkušeností z našeho testu záleží i na dojmu, jakým na vás zapůsobí krámek nebo aukční síň. Tam, kde se v úzkém obchůdku tísní hromada zaprášených věcí, zpravidla mnoho nedostanete – nejlepší nabídky jsme obdrželi v pěkném prostředí, proto se vůbec nebojte vkročit třeba do klimatizované aukční síně. A pokud máte něco opravdu cenného, vyplatí se vám zajet do Prahy, nejlépe do historického centra, kde jsou ceny kvůli neustálému zájmu turistů mnohem vyšší.

Za kolik? Záleží také na vás

Pokud ji zatím přesně neznáte, zjistěte si co možná nejpřesněji hodnotu prodávané věci. Pro orientační přehled mohou dobře posloužit internetové stránky galerií nebo obchodů, dobrou pomůckou jsou i aukční katalogy. Zde se může zájemce dozvědět, za kolik se podobná díla nebo předměty prodávají, neměly by tam chybět ani kontaktní informace.

Odhad je zdarma

První konzultace o ceně mohou proběhnout telefonicky, pro lepší představu je dobré poslat fotku předmětu mailem. Předběžný odhad ceny vám zdarma udělají také přímo v bazaru, galerii či starožitnictví, nebo lze kontaktovat jiného odborníka. Například u obrazů vám může pomoci expert, který se konkrétním malířem či okruhem umělců dlouhodobě zabývá, nebo poradí přímo soudní znalec.

První nabídnutá cena nemusí být ta nejlepší a ani odborný posudek v zastavárně či bazaru nemusí být úplně stoprocentní. Ve většině bazarů, starožitnictví i galerií jsou ochotni zaplatit za nabídnutou věc peníze sice hned, ale někdy jen polovinu ceny stanovené pro komisní prodej.

Prodej v komisi? Na peníze si počkáte

Výkup za hotové nese pro galeristu určité riziko; vyplatí peníze na ruku a pak může čekat dlouhé měsíce, než se věc prodá. Nevýhodou komisního prodeje je, že na peníze čeká prodávající do doby, než si předmět někdo koupí. Prodejní cena záleží na dohodě mezi oběma stranami – tím, kdo chce prodat, a tím, kdo bude obraz nabízet dalším zájemcům. V ujednání mezi nimi, které by mělo mít raději písemnou podobu, by měly být obě ceny – nákupní i prodejní; rozdíl mezi nimi je provizí prodejce. Solidní bazary, starožitníci i galeristé pracují s deseti- až dvacetiprocentní provizí.