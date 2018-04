Spí, a přesto spotřebovávají elektřinu

Je to komfortní, ale počítejte s tím, že za pohodlí nemuset se při zapínaní či vypínaní televize ani pohnout z místa zaplatíte i několik set korun ročně. A to právě za to, že přístroje „bdí“ a jsou připraveny fungovat.

Jak se nákladům vyhnout? Vytáhnout je ze zásuvky nebo vypínat hlavním vypínačem. Ale pozor, vystavíte se dalšímu nebezpečí: pokud budete vypínat pokaždé televizi, časem poroucháte spínač a za jeho opravu zaplatíte možná víc než za spotřebovanou elektřinu. Vypínat video se nedá, protože můžete ztratit naprogramované kanály.

Zájemcům, kteří by si chtěli zjistit, kolik jejich přístroj „žere“, nabízí Pražská energetická bezplatné zapůjčení měřicího přístroje. Ten zjistí okamžitou spotřebu a vyčíslí i finanční náklady provozu. „U některých spotřebičů stačí jednorázové změření, ale například chladničku je potřeba monitorovat 24 hodin,“ vysvětluje Robert Piroch z Poradenského střediska PRE.